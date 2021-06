« Madrid a bien réagi à la pandémie »

MADRID, 23 juin (EUROPA PRESS) –

L’acteur Antonio Banderas prendra à partir du 8 octobre prochain sa comédie musicale ‘Une ligne de choeur’ au Théâtre Calderón de Madrid, une ville qui “a très bien répondu à la culture en temps de pandémie, en suivant les protocoles et avec des salles combles“.

Lors d’une présentation de l’émission sur leurs réseaux sociaux, Banderas a avancé que cette comédie musicale sera vraisemblablement à Madrid jusqu’à aujourd’hui 17 avril 2022 et, plus tard, il entamera une tournée qui le conduira à Tivoli à Barcelone et, encore non confirmé, à Londres et au Public Theatre de New York, où il a été créé en 1975.

‘A chorus line’ – une production du Teatro del Soho CaixaBank, Antonio Banderas et John Breglio – a été créée à Malaga en 2019, apparaissant également à Barcelone et Bilbao. En fait, Banderas a rappelé comment, alors qu’il était à Barcelone, le spectacle a dû être annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

“Maintenant, vous pouvez voir l’atmosphère de vouloir vivre la culture. Nous vivons à une époque où il semble que ces choses qui ne sont pas enregistrées n’existent pas et c’est pourquoi le théâtre prend une valeur inhabituelle”, a défendu l’acteur et homme d’affaires de Malaga.

“‘A chorus line’ brise le paradigme d’un théâtre qui se copie. Avant, l’accent était mis sur les stars, mais ici, cela est éliminé et se concentre sur les personnages du chœur, qui, après tout, sont ceux qui soutiennent cette industrie. Ils parlent de leurs luttes personnelles et l’émotion qu’ils produisent est décrite“, a expliqué.

“A chorus line” arrivera à Madrid avec 19 personnes dans la distribution et de la musique live interprétée par un orchestre de 15 musiciens. Banderas a rappelé comment ce spectacle pourrait devenir la première comédie musicale en castillan à Broadway.

“Nous avions un contrat pour travailler pendant six mois en espagnol, mais finalement il n’est pas sorti à cause de la pandémie. C’était à peu près à l’époque où Trump essayait d’ériger un mur au Mexique et nous avons failli entrer à Broadway avec l’espagnol pour la première fois de l’histoire. Dommage, nous allons aussi devoir reporter ça », a-t-il conclu.