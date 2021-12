Madrid a déjà liquidé plus de 2 000 perroquets envahissants depuis mai

16/12/2021

La stratégie lancée à Madrid pour mettre fin à la peste envahissante des perroquets commence à porter ses fruits, avec plus de 2 000 de ces oiseaux ayant été éliminés depuis mai, lorsque la campagne a commencé. Cependant, la controverse politique se poursuit, alors que le groupe socialiste appelle à des systèmes « moins sanglants et plus durables » pour mettre fin à cette espèce.

Depuis le 5 mai, la mairie de Madrid a capturé 2 025 perroquets argentins et kramer, près de 15% d’une population précédemment enregistrée dans 13 553 spécimens, et a également supprimé 469 nids, dont 56 avaient des œufs.

C’est le bilan du dernier contrat pour la réduction et le contrôle de ces espèces envahissantes que la déléguée Environnement et Mobilité, Borja Carabante (PP), a conclu dans la commission de cette zone tenue ce lundi.

L’affaire est survenue à la suite d’une question du socialiste Ignacio Benito concernant l’utilisation de carabines à air comprimé comme moyen de contrôle de la population, qui a suscité une vive controverse après avoir été révélée il y a des semaines.

Carabante a soutenu que les réglementations environnementales de la Communauté de Madrid incluent l’utilisation de cette méthode «dans des circonstances sporadiques et dans des zones limitées & rdquor;, comme l’a fait le Consistoire fin novembre dans le parc de la Fuente del Berro.

Il a également souligné que de nombreuses administrations ont approuvé cet outil dirigé par le PSOE, comme le ministère du Développement, la Junta de Andalucía ou les municipalités de Séville et Saragosse.

« Ça ressemble aussi à une boucherie ?

De son côté, Benito a reproché à l’exécutif de José Luis Martínez-Almeida d’avoir tenté de « tuer les mouches à coups de canon », et a plaidé pour des « solutions éthiques ». comme la stérilisation.

«Utilisez des moyens moins sanglants et plus durables & rdquor;, a revendiqué le conseiller socialiste, qui partage la nécessité de « réduire drastiquement la population de perroquets & rdquor;, mais pas de » les massacrer & rdquor; avec une méthode qui, a-t-il affirmé, coûte aux Madrilènes 230 euros par spécimen tué et « irrigue les parcs avec du plomb ».

Des experts et des organisations de conservation, telles que SEO / Bird Life, ont rappelé ces dernières semaines que des preuves scientifiques montrent clairement qu’il est nécessaire d’agir sur les spécimens adultes si le problème doit être véritablement résolu.

Les experts rejettent les stérilisants

De l’avis de SEO, il a été démontré que les actions individuelles sur les nids, par exemple, aident à disperser les populations et, dans un contexte où les moineaux et autres oiseaux urbains sont en déclin, l’utilisation d’aliments stérilisants ou d’autres méthodes non sélectives est inacceptable, puisque d’autres espèces peuvent les ingérer.

« Avec les perroquets, de nombreuses méthodes ont été essayées pour leur contrôle et le seul qui s’est avéré vraiment efficace est celui réalisé à Saragosse, où ils se sont attaqués à la racine du problème avec des coups de feu& rdquor;, a expliqué Laura Moreno, responsable du programme Espèces du WWF Espagne.

Il déclare que c’est une méthode très critiquée, car personne n’aime tuer les animaux, mais il est prouvé que, par exemple, la capture avec des filets ne suffit pas lorsque la population est très répandue, comme c’est le cas à Madrid, où elle a commencé à agir trop tard et vous êtes maintenant confronté à un problème « trop gros ».

À son avis, en cas d’invasion l’alerte précoce et la prévention sont essentielles et le Gouvernement devrait lancer une stratégie nationale sur les perroquets et ouvrir le débat sur ce qu’il faut en faire sur la base de deux prémisses : coût/efficacité et bien-être animal.

Selon les données SEO / Bird Life, deux espèces de perroquets sont devenues sauvages en Espagne : l’Argentine, qui compte la deuxième plus grande population au monde avec plus de 20 000 exemplaires dans 140 communes dirigées par Barcelone, Madrid et Malaga ; et celui de Kramer, avec plus de 3 000 individus, dont 2 000 à Séville. Ces plus de 20 000 spécimens pourraient toutefois doubler en seulement deux ans, selon certains scientifiques.

Principalement importés comme oiseaux de cage, accidentellement ou délibérément, beaucoup se sont retrouvés dans la nature, où ils ont trouvé un abri, de la nourriture, un climat similaire et la capacité de se reproduire, menaçant son expansion aux espèces indigènes.

