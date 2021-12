Madrid a déjà sa nouvelle « perle » slovène après Luka Doncic

24/12/2021 à 17h12 CET

Après le passage réussi de Luka Doncic pour le Real Madrid qui l’a mené à la célébrité en NBA, un autre Slovène en formation à la Maison Blanche semble lui emboîter le pas.

Les supporters madrilènes ont pu goûter pour la première fois au talent du jeune joueur slovène de 17 ans, Urban Klavzar, qui a dû s’inscrire pour le match contre le CSKA avec deux autres juniors, en raison du manque de personnel de l’équipe blanche dû au covid19.

Urban, qui n’avait pas fait ses débuts avec l’équipe première, Il était le plus en vue des trois qui devaient couvrir les pertes de ses compagnons : Sediq Garuba – le frère d’Uman Garuyba – et Baba Miller.

Une plus grande importance

Des trois, celui qui avait le plus d’importance sur la piste était Urban Klavzar, dont la main ne tremblait pas pour tirer sur un panier. En fait, son premier lancer avec la première équipe était un triple qu’il a marqué., marquant six points en seulement cinq minutes au premier quart-temps.

Klavza est revenu au premier plan dans le dernier quart-temps, réalisant son deuxième triplé dans une séquence de 9-0 qui a fait beaucoup de dégâts à l’équipe russe et dont il ne s’est plus remis pour tomber étonnamment contre Madrid dans la surface.

Klavzar, âgé de 17 ans, six mois et 27 jours, a clôturé ses débuts triomphants avec 10 points, étant le septième plus jeune joueur de l’histoire de l’Euroligue qui a réussi à marquer à deux chiffres.

Le même numéro que Doncic

Luka Doncic, désormais triomphant en NBA, était le deuxième plus jeune après Manuchar Markoishvili, marquant 12 points, également contre le CSKA, avec 16 ans, 10 mois et neuf jours.

Portant le même numéro 7 que Doncic, les supporters madrilènes se frottent déjà les mains en attendant de profiter à nouveau d’un talentueux gardien slovène formés dans leur propre maison.