Madrid a souffert jusqu’au bout pour s’imposer à Fuenlabrada

14/11/2021 à 15:04 CET

Un triplé à la dernière seconde du gardien français Thomas Heurtel a sauvé la victoire du Real Madrid (85-88) dans une finale égale contre Urbas Fuenlabrada, qui s’est vengé après la mauvaise image de la veille en rivalisant jusqu’au bout avec la puissante équipe blanche.

URBAS FUENLABRADA, 85

(20 + 29 + 20 + 16): Ziga Samar (3), Obi Emegano (27), Edgar Vicedo (1), Kvan Cheatham, Kyle Alexander (11) -cinq de départ-, Dusan Ristic (25), Jovan Novak ( 12), Christian Eyenga (2), Juan Fernández, Rodjis Macoha et Bassala Bagayoko (4).

REAL MADRID, 88

(34 + 13 + 17 + 24) : Thomas Heurtel (12), Alberto Abalde (15), Fabien Causeur (19), Guerschon Yabusele (10), Walter Tavares (10) -cinq départs-, Adam Hanga (2), Sergio Llull (9), Vicnent Poirier (11), Rudy Fernández, Juan Núñez et Tristan Vukcevic.

ARBITRES

Jordi Aliaga, Paco Araña et Cristóbal Sánchez. Sans éliminé pour fautes personnelles.

INCIDENTS

Match correspondant au dixième tour de la ligue masculine de basket-ball Endesa joué devant 4 616 spectateurs au WiZink Center (Madrid).

L’équipe de Pablo Laso a remporté la victoire grâce au succès final du meneur français (12 points et 9 passes décisives), bien que son compatriote Fabien Causeur (19 points et 6 rebonds) Il avait tenu jusque-là, dans une finale à égalité dans laquelle le centre capverdien Walter Tavares s’était retrouvé sans (10 points et 11 rebonds), expulsé pour une protestation qui lui a coûté sa deuxième faute technique.

La cinquième victoire consécutive du Real Madrid toutes compétitions confondues lui a donné plus de travail que prévu pour un Fuenlabrada vindicatif après sa mauvaise image à Murcie (99-76), qui avait provoqué un dossier de sanction sur tous les joueurs, aggravé dans le cas du gardien américain Sean Armand, qui s’est impliqué avec un fan sur Twitter. En conséquence, ni Armand ni Álex López n’ont joué, en raison d’une décision technique soutenue par l’entité.

Les Fuenlabreños ont donné, cette fois oui, l’image que leur public exigeait : ils se sont remis d’un mauvais départ, ils ont égalé la puissante équipe blanche sous les cerceaux (33-33 aux rebonds) et ont été inspirés par le gardien nigérian Obi Emegano (27 points) et le centre serbe Dusan Rstic (25 points, 5 sur 6 en triple) pour mettre le duel au poing jusqu’à la dernière possession.

Mais cette égalité tarde à venir en raison d’un départ dominant de Madrid, porté par l’énergie de Guerschon Yabusele et avec deux triplés consécutifs de Causeur. Kyle Alexander a osé brancher Tavares, mais il était le seul à essayer de mettre un terme à une averse qui a couronné un autre triple de Yabusele (5-16, min. 4).

Fabien Causeur, en action de match

Les blancs s’aimaient avec des pass télécommandés depuis Heurtel pour les courses d’Alberto Abalde et de Causeur, jusqu’à ce que Ristic apparaisse. Le pivot serbe a surpris les hommes de Laso par sa polyvalence en attaque, tant dans le triple que dans le contre et la suite (10 points en 4 minutes), jusqu’à ce qu’une gifle de Tavares l’envoie aux vestiaires avec une coupure au sourcil pour une première partiel de 20-34.

Urbas a remué en profitant d’un Real plus tendre avec le jeune Juan Núñez aux commandes -17 ans, un de moins que l’intérieur argentin Juan Fernández qui a fait ses débuts avec Fuenlabrada-, et a commencé à lisser le désavantage, à travers un Jovan Novak affiné et le retour de Ristic, qui devait sauter au sol et marquer un triple (31-36).

Cette amélioration de la défense et des rebonds (9-5 au deuxième quart) a fait croire à ‘Fuenla’ qu’il avait réussi à courir pour la première fois du match, avec un ‘alley-oop’ de Christian Eyenga et des triplés d’Emegano et Ristic pour renverser le duel (43-41, min. 16). Laso a arrêté le match et remis Yabusele, Heurtel et Abalde, bien que les triplés du Français n’aient pas arrêté les locaux, pleins d’espoir avec 49-47 à la mi-temps.

Fuenlabrada a suivi avec la même intensité après l’entracte, qui a commencé à déstabiliser certains joueurs blancs, tandis que ceux en bleu ont non seulement refusé les tirs, mais ont également rebondi et ont frappé trois (65-57, min. 28) pour aller au dernier quart-temps avec le initiative au tableau d’affichage (69-64).

Tavares écrase l’anneau de Fuenlabrada

La différence entre une équipe méritante et une équipe gagnante est indiquée dans les derniers quarts, et Madrid a mis moins de deux minutes pour démolir le désavantage (69-70), bien qu’un manque de Tavares sur Emegano et les protestations ultérieures du pivot capverdien se soient soldées par le ’22’ blanc dans les vestiaires.

Malgré cela, le Real Madrid est resté ferme en défense et deux triples de Sergio Llull l’ont maintenu en tête, un effort que Vincent Poirier a poursuivi à l’intérieur, tandis que « Fuenla » était toujours bloqué et n’a fonctionné que grâce à Obi Emegano, qui a insisté au point d’égaler le duel 85-85 avec un triplé à 18,4 secondes de la fin.

La dernière possession était blanche, Lulle a regardé à l’intérieur et a fini par rendre le ballon pour que Heurtel a joué le triple décisif dans la dernière seconde. Le Gaulois avait raison et il a signé la victoire madrilène, contre un Fuenlabreña qui a retrouvé la fierté de son équipe, l’a fait savoir malgré la défaite. Triomphe qui nourrit les blancs avant la semaine du double tour de l’Euroligue.