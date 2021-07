Madrid attend toujours d’organiser ses Jeux

17/07/2021 à 12:07 CEST

Il fut un temps à Madrid, il avait le sentiment de Raymond Poulidor, l’éternel second du Tour de France. La capitale de l’Espagne était sur le point d’organiser les Jeux Olympiques prévus en 2012, 2016 et 2020, se faisant dépasser à la dernière minute par ses rivales. Particulièrement douloureuse a été la défaite contre Tokyo – qui curieusement n’avait pas voulu organiser ces Jeux post-pandémiques – alors que Madrid était le grand favori et que les membres du Comité International Olympique ont décidé de donner leur vote lorsque l’événement est revenu dans la capitale du Japon après y avoir été en 1964. .

La lutte pour tenter d’organiser les Jeux Olympiques à Madrid a laissé un grand héritage d’installations sportives, certaines achevées comme la Caja Mágica, d’autres achevées avec des réformes par rapport au projet initial comme le stade Metropolitano – ce devait être le stade olympique stade – tandis que d’autres comme le centre aquatique rattaché au colisée de l’Atlético de Madrid a été laissé à moitié fait et est toujours à la recherche de 30 millions d’euros pour aider à terminer sa construction.

Paradoxalement, l’Espagne est sortie du combat olympique au pire moment. Les Jeux de Paris 2024 et de Los Angeles 2028 ont été pratiquement donnés à ces deux villes en l’absence de villes candidates en raison des coûts élevés de leur présentation à l’organisation des Jeux Olympiques et de l’héritage empoisonné qu’elles ont laissé, comme on l’a vu dans Madrid. A cette époque, les mouvements populistes de rejet des Jeux Olympiques étaient évidents dans des villes comme Budapest ou Milan avec Madrid embarquant avec Manuela Carmena comme maire. “Il y avait des choses plus importantes à régler”, ont-ils déclaré.

Les rivaux de 2032

Le fait est que Madrid a ravivé son intérêt pour l’organisation des Jeux Olympiques avec l’entrée d’un autre maire, mais maintenant, il a rencontré une série de rivaux qui peuvent rendre la vie très compliquée. D’ici 2032, le Comité Olympique a pu prendre connaissance des intentions du Qatar et de Dubaï -les capitales des pétrodollars- d’organiser l’événement et ils ont l’avantage qu’il y a un précédent dans l’édition de cette année pour demander que les Jeux n’aient pas lieu en été en raison des températures insoutenables de la région. Bakou, qui l’a déjà essayé ces dernières années, s’y intéresse également et a accru sa présence dans les événements internationaux avec le Grand Prix de Formule 1 ou en accueillant plusieurs événements de l’UEFA.

Last but not least, il y a deux projets qui ont le problème de financement. Nous parlons d’Istanbul qui tenterait de faire des Jeux unissant les continents européen et asiatique et aussi d’une Inde qui a manifesté un intérêt informel à savoir comment organiser cet événement. Le muscle principal du sous-continent asiatique est une population formidable qui, dans le même temps, a à peine réussi à se démarquer dans l’épreuve sauf dans des cas précis comme le badminton.

Madrid sait qu’elle a le soutien d’installations olympiques entièrement consolidées et le respect de tous pour s’être toujours battue pour accueillir l’événement olympique. De plus, d’ici 2032, la capitale de l’Espagne pourrait disposer du renforcement important d’un stade Santiago Bernabéu qui avec sa réforme devrait être l’atout dans sa manche pour attirer le personnel du Comité International Olympique. L’Espagne rêve que 40 ans après Barcelone 92, la capitale aura l’occasion de ses Jeux.