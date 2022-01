Madrid-Barça de la Ligue Endesa, le 23 janvier prochain

01/10/2022

L’Endesa League Classic entre le Real Madrid et le Barça correspondant à la 16e journée de la compétition, se tiendra le dimanche 23 janvier, selon l’ACB dans un communiqué.

L’ACB a placé 18 des matchs reportés du premier tour durant le mois de janvier, dans le but de récupérer les matches décisifs avant la date prévue pourà la clôture du classement de la Copa del Rey (30 janvier).

Pour cela, la 16e journée de la Ligue Endesa, reportée dans son intégralité en raison de la situation covid19 qui affecte les équipes, se jouera le week-end des 22 et 23 janvier.

16e journée sauf une

Alors ce week-end La 16e journée se jouera à la seule exception d’Unicaja – Casademont Saragosse qui s’est jouée le 4 janvier. En conséquence, La 19e journée -sans affecter la qualification pour la Copa del Rey- se déroulera les 12, 13 et 14 avril.

De même, le Lenovo Tenerife – Valencia Basket se tiendra le dimanche 30 janvier, date à laquelle le match du deuxième tour devait se jouer entre les mêmes équipes, et Gran Canaria – Monbus Obradoiro et Barça – Joventut Badalona sont inclus le week-end des 29 et 30 janvier, reporter leurs matchs à la 20e journée.

Enfin, cinq autres matches des 15e et 17e journées en semaine ont été intégrés au calendrier: Río Breogán – Bitci Baskonia, Coosur Real Betis – Urbas Fuenlabrada et Baxi Manresa – Monbus Obradoiro le mercredi 19 janvier, Casademont Zaragoza – UCAM Murcia le mercredi 26 janvier et Hereda San Pablo Burgos – Lenovo Tenerife le jeudi 27 janvier.

Barça-MoraBanc, pour après janvier

Barça – MoraBanc Andorre dès la 15e journée, avec le Barça déjà classé et MoraBanc sans options Copa del Rey, c’est le seul match du premier tour prévue après la date de clôture fixée au 30 janvier.

Les matchs du second tour restent à dater UCAM Murcia – Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife – Coosur Real Betis, Joventut Badalona – Río Breogán et Valencia Basket – Lenovo Tenerife, qui seront localisés en fonction de l’évolution qualificative et du calendrier des équipes dans leurs compétitions européennes.

Déménagement des soirées reportées

CORRESPONDRE

JOUR OUVRABLE

NOUVELLE DATE

Surne Bilbao Basket-Unicaja

quinze

Mercredi 12 janvier, 20h

Rivière Breogán-Joventut Badalona

Onze

Dimanche 16 janvier, 12h30

Rivière Breogán-Bitci Baskonia

17

Mercredi 19 janvier, 19h00

Coosur Real Betis-Urbas Fuenlabrada

17

Mercredi 19 janvier, 20h00

Baxi Manresa-Monbus Obradoiro

quinze

Mercredi 19 janvier, 21h30

Morabanc Andorre-Baxi Manresa

16

samedi 22 janvier, 18h00

Valencia Basket-Gran Canaria

16

samedi 22 janvier, 20h45

Panier Coosur Real Betis-Surne Bilbao

16

dimanche 23 janvier, 12h30

UCAM Murcie-Lenovo Ténérife

16

dimanche 23 janvier, 12h30

Bitci Baskonia-Hereda San Pablo Burgos

16

dimanche 23 janvier, 17h00

Real Madrid-Barça

16

dimanche 23 janvier 18h30

Urbas Fuenlabrada-Joventut Badalona

16

dimanche 23 janvier, 20h00

Monbus Obradoiro-Río Breogán

16

dimanche 23 janvier, 20h00

Casademont Saragosse-UCAM Murcie

17

Mercredi 26 janvier, 20h30

Hériter de San Pablo Burgos-Lenovo Ténérife

17

Jeudi 27 janvier, 20h30

Grande Canarie-Monbus Obradoiro

17

samedi 29 janvier, 20h45

Barça-Joventut Badalona

17

Dimanche 30 janvier, 18h30

Panier Lenovo Ténérife-Valence

quinze

Dimanche 30 janvier, 20h00

Barça-Morabanc Andorre

quinze

Mardi 1er mars 20h30

UCAM Murcie-Hereda San Pablo Burgos

18

BOUCLE D’OREILLE

Lenovo Ténérife-Coosur Real Betis

18

BOUCLE D’OREILLE

Matchs dont la date et l’heure doivent être modifiées pour s’adapter aux matchs reportés

CORRESPONDRE

JOUR OUVRABLE

NOUVELLE DATE

Urbas Fuenlabrada-Casademont Saragosse

vingt

Samedi 29 janvier, 18h00

Monbus Obradoiro-Coosur Real Betis

vingt

Mercredi 16 février, 20h30

Bitci Baskonia-Barça

vingt

Mercredi 16 mars, 21h00

Joventut Badalona-Grande Canarie

vingt

Jeudi 17 mars, 20h30

Joventut Badalona-Río Breogán

18

BOUCLE D’OREILLE

Valence Basket-Lenovo Ténérife

vingt

BOUCLE D’OREILLE

Jour 19 (12 au 14 avril – Dates et horaires à confirmer)

CORRESPONDRE

JOUR OUVRABLE

DATE

Panier Coosur Real Betis-Valence

19

12-14 avril (sc)

Casademont Saragosse-Monbus Obradoiro

19

12-14 avril (sc)

Surne Bilbao Basket-Real Madrid

19

12-14 avril (sc)

Rivière Breogán-Baxi Manresa

19

12-14 avril (sc)

Bitci Baskonia-UCAM Murcie

19

12-14 avril (sc)

Gran Canaria-Morabanc Andorre

19

12-14 avril (sc)

Hériter de San Pablo Burgos-Joventut Badalona

19

12-14 avril (sc)

Barça-Unicaja

19

12-14 avril (sc)

Lenovo Ténérife-Urbas Fuenlabrada

19

12-14 avril (sc)