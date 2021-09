“Madrid c’est de la merde”

29/09/2021 à 19:07 CEST

Paco Roig, président de Valence entre 1994 et 1997, est revenu avec le même caractère critique avec lequel il a affronté le reste de sa carrière. S’adressant à El Mundo, il a fait du Real Madrid et de Peter Lim les protagonistes des fléchettes constantes qu’il a crachées pendant l’interview. Il a montré le même maelström que pendant son mandat. De la construction de la meilleure Valence de l’histoire à laisser Mestalla hué après avoir perdu contre Salamanque.

La première attaque de Paco Roig a été pour le propriétaire de Valence, qui a également suscité beaucoup de polémique parmi les fans de l’équipe du Ché : “Il ne sait même pas ce qu’est Valence et il n’est là que pour le prendre avec son ami Jorge Mendes“, a déclaré l’ancien président du club. Cependant, il n’était pas le seul entraîneur qu’il a nommé. Florentino Pérez était le suivant, qu’il a également accusé d’être principalement intéressé par l’argent: “Il veut le Real Madrid, mais il est là pour construire des ponts et peu importe & rdquor;il ajouta.

De plus, l’ancien président valencien n’a pas caché son inimitié envers les culés et les meringues : “Je m’implique beaucoup avec Barcelone et, surtout, avec Madrid, parce que je me sens comme ça”, a déclaré Paco Roig. “Madrid pour moi c’est de la merde. Monsieur le club ? Mon c…& rdquor;, attaqua Roig. “Il y a une armée de Florentins : Madrid est le Saint-Siège et tout le monde se tait”, a lancé Roig, qui, à 82 ans, a montré la même attitude que lorsqu’il était directeur de club.

En effet, Roig a concentré ses critiques sur le club de la capitale : «Tous les commentateurs sont madrilènes. Tu me diras Roberto Carlos pourquoi ils l’ont signé s’il n’est pas compris& rdquor ;, a déclaré. Et il a de nouveau mentionné que les présidents actuels sont motivés par l’économie : “Mes frères et moi voulions faire du sport. Nous en étions passionnés. Le football est un sentiment & rdquor;, a-t-il conclu.