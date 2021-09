Madrid CFF 4-2 Rayo Vallecano Femmes

25/09/2021 à 19:04 CEST

Les Madrid gagné 4-2 contre Éclair lors du match qui s’est déroulé ce samedi au Stade Matapiñonera. Les Madrid CFF est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire par 1-2 contre le Grenade Ténérife. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Rayo Vallecano Femmes il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Alavés Gloriosas. Avec cette défaite, l’équipe Vallecano s’est placée en seizième position après la fin du duel, tandis que le Madrid CFF est sixième.

La première équipe à marquer a été la Madrid CFF, qui a ouvert le score avec un peu de Geyse quelques minutes seulement après le coup de sifflet d’ouverture, à la quatrième minute. Cependant, l’équipe de Vallecano a égalisé grâce à un but de Pauleta à la minute 6. Mais plus tard, l’équipe de Madrid a pris l’avantage grâce à un but de Kéroline à 11 minutes. Encore une fois l’équipe locale a marqué, qui a pris ses distances en établissant le 3-1 au moyen d’un autre but de Kéroline, qui a ainsi réalisé un doublé peu avant la fin, plus précisément en 42, terminant ainsi la première partie avec un 3-1 à la lumière.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Madrid, qui a augmenté sa différence grâce à un nouveau but de Geyse, réalisant ainsi un doublé à la 84e minute. L’équipe visiteuse a réduit les distances grâce à un autre but de Pauleta, qui a ainsi réalisé un doublé quelques instants avant le coup de sifflet final, en 85, concluant le match sur le score final de 4-2.

Oscar Fernández, technicien des locaux, a fait entrer sur le terrain Chikwelu et Lucie Pardo remplacement blond et Gabriela nunes, tandis que de la part du Éclair de Miguel Ange Quejigo, il a été remplacé Carla, Iris, Aedo, Pilier et Hayden pour Isadora Freitas, Tanaka, Alésages, Leles et Bulatovi & cacute;.

L’arbitre du match a sorti deux cartons jaunes. Des deux équipes, Se réveiller de l’équipe locale et Paula de l’équipe visiteuse ont reçu un carton jaune.

En ce moment, le Madrid il reste six points et le Éclair avec zéro point.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Séville Femmes, Pendant ce temps, il Rayo Vallecano Femmes jouera contre lui Sporting de Huelva Femmes.

Fiche techniqueCFF de Madrid :Paola, Mônica, Martínez, Itzi, Antônia, Estela, Bonsegundo, Gabriela Nunes (Lucía Pardo, min.79), Rubio (Chikwelu, min.70), Geyse et KerolinRayo Vallecano Femmes :Gómez, Paula Andújar, Balleste, Bores (Aedo, min.78), Sáez, Tanaka (Iris, min.70), Paula, Pauleta, Leles (Pilar, min.78), Isadora Freitas (Carla, min.70) et Bulatovi & cacute; (Hayden, min.84)Stade:Stade MatapiñoneraButs:Geyse (1-0, min. 4), Pauleta (1-1, min. 6), Kerolin (2-1, min. 11), Kerolin (3-1, min. 42), Geyse (4-1, min. 84) et Pauleta (4-2, min. 85)