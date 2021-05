Madrid CFF reçoit Levante Femenino dans son fief

21/05/2021 à 11h00 CEST

Samedi prochain à 11h00 se jouera le match de la trente et unième jour de la Primera Iberdrola, qui affrontera le Madrid et à j’ai soulevé dans le Stade Matapiñonera.

le Madrid CFF affronte avec un esprit renforcé le match de la trente et unième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté à domicile par un score de 0-1 à Séville Féminin dans le Jésus Navas, avec un objectif de Geyse. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans 16 des 30 matchs joués à ce jour et ont réussi à marquer 40 buts pour et 33 contre.

Du côté des visiteurs, le Levante Femmes a récolté une égalité à un contre le Santa Teresa Badajoz, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Madrid CFF. À ce jour, sur les 30 matchs que l’équipe a disputés dans la Primera Iberdrola, elle en a remporté 19 avec un chiffre de 60 buts en faveur et 39 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Madrid CFF Il a gagné neuf fois, il a perdu cinq fois et il a fait match nul une fois en 15 matchs disputés jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais nous devrons nous battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Levante Femmes Ils ont un bilan de 10 victoires, trois défaites et deux nuls dans les 15 matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Madrid CFFEn fait, les chiffres montrent une victoire et deux défaites en faveur de l’équipe locale. De même, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Madrid. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminée par un résultat 4-2 pour le j’ai soulevé.

En ce qui concerne sa position dans le tableau de classement de Primera Iberdrola, on peut voir que le Levante Femmes ils sont en avance sur l’équipe locale avec une avance de 12 points. Les locaux, avant ce match, sont à la cinquième place avec 51 points au classement. Quant à son rival, le Levante Femmes, est en troisième position avec 63 points.