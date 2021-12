Madrid chez Messine sans Laso

EUROLIGA : Armani Milan vs Real Madrid

Le Real Madrid connaît une sortie très difficile face à un Milan Armani qui a baissé ses prestations ces dernières semaines après avoir mené l’Euroligue au début. Les Blancs devront surmonter l’obstacle de ne pas avoir Pablo Laso ou Fabien Causeur pour cette rencontre après leurs points positifs pour le Covid-19. Les Italiens sont confiants d’avoir battu le CSKA, l’Efes et le Barça lui-même sur leur terrain cette saison à ce jour et espèrent obtenir ce butin contre certains Blancs venus après avoir battu Alba Berlin.

Les quotas parlent d’un favoritisme envers les locaux pour tous ces arguments précédemment avancés. À [1.75] C’est payant que Messine achève sa revanche contre les Blancs, la seule équipe où il n’a pas réussi à triompher dans sa longue carrière. Il y aura aussi la curiosité de voir Sergio Rodríguez au combat contre son ancienne équipe, qui continue de refuser de le rejouer malgré la clameur populaire. Nous pensons que tout ce qui a plus de 152,5 points de quota [1.88] C’est une bonne nouvelle pour certains Italiens qui semblent très capables de voler. Un fait froid : les trois défaites de Madrid dans cette Euroligue se sont déroulées à l’extérieur.

EUROLIGUE : Panathinaïkos vs Barcelone

Soyez prudent avec ces frais car ils sont trompeurs. Le Panathinaikos est l’avant-dernière équipe du classement de l’Euroligue avec un bilan de 4 victoires et 11 défaites. Les Grecs ont remporté tous leurs triomphes à domicile avec un bilan positif de 4-2. Attention car les greens jouant dans le Pavillon Paix et Amitié s’arrachent les ongles et le Barça doit être prévenu de cette situation. L’équipe a des joueurs très talentueux incarnés dans un Nedovic qui est le thermomètre de cette équipe, étant capable de réaliser des performances de 20 points ou de rester sans précédent dans certains matchs.

Le Barça devra porter une attention particulière au Serbe et à quelques Américains talentueux que possèdent les Grecs pour en sortir victorieux. Nous pensons que le quota de victoire culé à [1.24] C’est trop haut pour l’adversaire devant eux. Nous recommandons un handicap que le Barça ne peut pas gagner de plus de 7,5 points ce match en cote [1.88]. Le PAO mérite le respect.

