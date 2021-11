Madrid commence à tuer, d’un coup franc, des milliers de perroquets envahisseurs

26/11/2021 à 20h50 CET

La Mairie de Madrid, à travers des opérateurs spécialisés, a commencé à exterminer des milliers de perroquets argentins qui envahissent la capitale et qui causent de sérieux désagréments aux citoyens, en plus d’être une espèce exotique envahissante. Le parc Fuente del Berro est le premier endroit où le plan annoncé il y a des mois est appliqué pour exterminer environ 13 000 spécimens de perroquet argentin et kramer, les deux espèces envahissantes les plus abondantes de la capitale. La polémique est déjà déchaînée, car cette campagne de contrôle s’effectue en tirant avec des carabines à air comprimé.

Le conseil municipal a confirmé, devant le plaintes d’entités animales par la méthode choisie, qui est une action inscrite dans un plan municipal adjugé en février aux sociétés Matinsa et Dypasa pour 2,9 millions d’euros et qui a une durée de 23 mois.

L’action se limite à l’autorisation de la Communauté de Madrid pour réduire ces oiseaux exotiques envahissants, et le contrat signé établit l’utilisation d’une carabine à air comprimé dans des circonstances spécifiques et des enclos limités, a ajouté la zone Environnement et mobilité.

Le Consistoire ajoute cependant que l’essentiel des opérations qui ont été réalisées et seront réalisées à l’avenir dans la ville se feront avec les méthodes de la lance à canon, des filets et du filet à livres.

Des sources municipales rappellent que le Conseil municipal a lancé ce plan « pour des raisons de sécurité et de protection de la santé humaine& rdquor;, puisque la population de perroquets argentins, vecteur de transmission de maladies, a augmenté de 85 % depuis 2015 et de 665 % si l’on prend l’année 2005 comme référence, a rapporté Efe.

Des experts tels que le chercheur de l’Université de Malaga José Luis Postigo Sánchez, ont soutenu cette campagne, et rappelle qu’en 2024, si elle n’est pas suivie, elle pourrait atteindre une population de 42 000 perroquets envahissants à Madrid, il est donc urgent de adopter des mesures pour inverser cette tendance, a déclaré à la même agence.

En dehors de Madrid, le problème des perroquets envahissants s’aggrave à Barcelone, Séville et Malaga; Cependant, Postigo prévient qu’il existe également des populations de moins de 500 perroquets dans plus de 80 villes, et que ne pas agir reviendrait à « ne pas éteindre un incendie tant qu’il ne menace pas un parc national ».

Postigo parle de plusieurs techniques possibles pour réduire ces populations, allant de la capture, la stérilisation et l’adoption à différentes formes de contrôle létal.

Dans le cas des quatre villes où les populations de cette espèce envahissante sont les plus importantes, la seule solution viable, car la plus rapide et la plus efficace, semble être celle qui implique la mort de l’animal.

Et si la première des techniques susmentionnées est suivie, elle pourrait « débloquer la situation & rdquor ;, selon les mots de l’environnementalologue, dans ces 80 municipalités où les populations envahissantes de perroquets ne constituent toujours pas une menace pour les espèces indigènes.

En fait, c’est possible, techniquement et légalement, grâce à l’arrêté royal sur les espèces envahissantes, qui, bien qu’interdisant leur libération une fois capturée, permet leur adoption sous certaines conditions, en étant stérilisés et inscrits au registre des espèces envahissantes.

Cependant, Postigo critique dans un article l’inaction de ces 80 villes face au danger imminent: « Sûrement ils n’essayent pas de contrôler leurs perroquets pour éviter l’avalanche de critiques à laquelle nous assistons & rdquor;.

Cela peut vous intéresser : Madrid sacrifiera près de 13 000 perroquets en deux ans