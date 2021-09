Madrid domine un duel houleux et défie le Barça

in

09/12/2021 à 00h01 CEST

Bien qu’il ait pu perdre Rudy Fernández en raison d’une possible blessure au genou, Le Real Madrid a résolu un duel très compliqué contre Lenovo Tenerife (70-72) et jouera ce dimanche la finale contre le FC Barcelone à 18h30.

LENOVO TENERIFE, 70

(21 + 16 + 16 + 17) : Bruno Fitipaldo (3), Joan Sastre (2), Aron Doornekamp (3), Emir Sulejmanovic (11), Fran Guerra (8) -cinq partants-, Giorgi Shermadini (21), Marcelinho Huertas (13), Kyle Wiltjer (3), Sasu Salin (6) et Sergio Rodríguez ..

REAL MADRID, 72

(14 + 17 + 17 + 24) : Thomas Heurtel (9), Fabien Causeur (12), Adam Hanga (8), Guerschon Yabusele (15), Vincent Poirier (6) -5 partants-, Jeffery Taylor (2), Walter Tavares (4), Nigel Williams-Goss (12), Sergio Llull (2) et Rudy Fernández (2).

ARBITRES

Antonio Conde, Fernando Calatrava et Arnau Padrós. Ils ont signalé une faute technique au technicien Txus Vidorreta (36:14), de Lenovo Tenerife; et Vincent Poirier (24h30) et l’entraîneur Pablo Laso (27h24), du Real Madrid.

INCIDENTS

La deuxième demi-finale de la Supercoupe de basket-ball masculin Endesa s’est jouée devant près de 2 500 spectateurs au Pavillon des Sports Santiago Martín de Tenerife (San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife).

Ce sera le répéter la finale de la saison dernière, réglé avec une victoire madridista par 72-67. L’équipe blanche a remporté les trois dernières Supercoupes et les Blaugrana en ont six, mais la dernière date déjà de 2015.

La boîte blanche savait que ce ne serait pas facile du tout.l, comme toujours ces dernières années puisque Lenovo Tenerife a augmenté le niveau de ses effectifs et se permet le luxe de côtoyer à certains moments les « big boys ».

Au départ, l’équipe du Barça Emi Sulejmanovic a marqué huit points et a tiré son équipe sur le tableau d’affichage (12-6 à la 5e minute), ce à quoi les Blancs ont répondu par un 0-7 partiel mené par le puissant Yabusele pour tourner le tableau (12-13).

À partir de là, ‘spectacle’ spectaculaire de Bruno Fitipaldo. L’Uruguayen a sorti deux passes décisives de sa manche pour que Fran Guerra se démarque avec deux dunks et quitte l’électronique à 21-14 à la fin des 10 premières minutes.

Le madridista Yabusele, un prodige physique

La dynamique n’a pas été excessivement altérée, les deux équipes acceptant sans conteste la interventionnisme nul d’un trio arbitral qui permettait de jouer à la manière de Mateu Lahoz au football. Et là, Pablo Laso en profite généralement.

Les hôtes ont accru leur avance au milieu du deuxième quart-temps sur le dos de Shermadini et de l’incombustible Marcelinho Huertas (32-22), mais l’ex-bluegran Thomas Heurtel a marqué deux buts compulsivement et a pris le duel au repos avec 37-31.

Au troisième quart-temps, tout était négatif pour un Madrid qui, malgré cela, était toujours vivant. Rudy Fernández pourrait subir une grave blessure au genou gauche quand sa jambe est partie dans une zone de la piste qui était humide et qu’ils ont reçu des techniques de Poirier et un Pablo Laso avec son ton provocateur habituel à la recherche d’une réaction de son équipe manipulant le match. Splendide, mais très utile.

Tavares et Shermadini, combat de géants sous le cerceau

Le fait est que les champions en titre ont également surmonté les quatre fautes de Tavares et Poirier pour affronter le dernier quart-temps à seulement cinq points d’un panier de Williams-Goss (53-48) et devancer à l’aube du dernier avec six points d’affilée de l’ancien Lokomotiv Kuban (53-54).

Madrid a contrôlé la situation pour la première fois de toute la demi-finale et, lorsque Shermadini a réussi à égaliser avec quatre points d’affilée à 5:18 de la fin (59-59), il a émergé. Causer avec un triple et un lay-up après avoir volé avec une technique ultérieure pour Vidorreta (59-65).

“Comme ça, comme ça, c’est comme ça que Madrid gagne”, a scandé Santiago Martín à l’arrivée du cinquième de Tavares (auparavant il avait été commis par Poirier), mais cette équipe a plus de vies qu’un chat et soublié les attaques insulaires pour l’emporter 70-72 et défier le Barça en grande finale ce dimanche.