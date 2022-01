Madrid envisage une autre NBA : Juancho Hernangómez

01/11/2022 à 19:16 CET

Pablo Laso continue de former l’équipe de Madrid pour les prochaines années et l’un des joueurs entrant dans l’orbite blanche est l’international espagnol Juancho Hernangómez.

Selon le journal El Mundo, Madrid a déjà fait arriver votre intérêt à l’incorporer au plus vite, ce même été, pour constituer un effectif puissant et pouvoir se mesurer au Barça à armes égales.

L’attaquant espagnol dispute sa cinquième saison en NBA, et cette saison, avec les Boston Celtics, Il n’a pas beaucoup d’importance donc il ne verrait pas avec de mauvais yeux fermer son stade dans la ligue américaine et retour en Espagne avec Madrid.

Un an de plus à Boston non garanti

Hernangómez, avec encore un an de contrat à un taux de 7 millions de dollars -qui n’est pas garanti-, il joue en moyenne un peu plus de cinq minutes, avec une moyenne de 1,1 points et 1,4 rebonds, ses pires chiffres depuis qu’il a rejoint la NBA.

Laso, conscient de la situation du joueur, veut le convaincre de signer pour Madrid et devenir une pièce très importante dans l’équipe blanche, où il a déjà réussi à attirer d’autres joueurs de la NBA tels que Vicent Poirier, Tavares et très bientôt, Gabriel Deck, de retour chez lui après avoir laissé l’équipe blanche « pendant » au milieu de la saison dernière.

Nous verrons si Madrid parvient à convaincre Juancho dans ce travail de restructurationture de l’escouade blanche avec Pablo Laso, indiscutablement à la barre dans les années à venir.