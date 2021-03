« Madrid est plus grande avec Benzema »

15/03/2021 à 20:03 CET



Gian Piero Gasperini, entraîneur de l’Atalanta, a estimé ce lundi que le retour du Français Karim Benzema, qui n’était pas présent à Bergame pour cause de blessure, a augmenté le niveau de compétition d’un Real Madrid qui affronte, a-t-il dit, comme favori le retour de la manche. des 16 de la Ligue des champions, après leur victoire 1-0 au match aller.

« Il suffit de voir les objectifs de Benzema pour savoir qu’il est l’un des meilleurs attaquants du monde et son retour donne une valeur encore plus grande à Madrid. Mais Madrid n’est pas que Benzema, il peut marquer de différentes manières « , a déclaré Gasperini, lors de la conférence de presse précédant le rendez-vous de mardi au stade Alfredo Di Stéfano.

L’entraîneur italien a laissé derrière lui les controverses du match aller en raison de l’expulsion du Suisse Remo Freuler, 17 minutes après le début du match, et a averti que, malgré le fait que le Real Madrid soit favori, l’Atalanta est toujours « vivant » et motivé pour jouer leur jeux. options pour aller aux quarts de finale.

« Il n’était pas en colère, il a été blessé parce que nous n’avons pas pu jouer un match comme nous le voulions. Nous ne pensons pas à ce qui s’est passé lors du match aller, il y a un autre match demain. Nous sommes toujours en vie et bien que ce soit compliqué, notre motivation est très élevée pour jouer un bon match, pour se mesurer à l’une des meilleures équipes du monde», a-t-il affirmé en se référant aux accusations sévères qu’il avait portées à la fin du match aller.

« Madrid était favori, maintenant encore plus, mais nous sommes toujours en vie et on fait face au match pour jouer un bon rôle et être compétitif », a insisté l’entraîneur, qui considère Madrid comme une équipe très solide, préparée et avec beaucoup de succès dans la gestion du ballon.

« Nous devons jouer un bon match. Il serait arrogant de penser que nous devons battre Madrid oui ou oui. Nous verrons comment nous parviendrons à contenir Madrid et ensuite nsouhaitez-vous jouer à l’un de nos meilleurs jeux, J’espère que c’est suffisant car nous jouons contre l’une des équipes les plus titrées au monde. Le niveau de difficulté est de plus en plus élevé », a-t-il déclaré.

« Je vois un Madrid avec un niveau technique très élevé, de premier niveau, une équipe qui échoue peu, qui joue vite, avec succès. Le match aller a été conditionné, parce que nous avons défendu. Mais j’ai eu la confirmation que le niveau technique de Madrid est très haut », a-t-il poursuivi.

Il n’a pas voulu donner d’indices au niveau onze et s’est borné à dire que le milieu de terrain Matteo Pessina, qui l’a accompagné lors d’une conférence de presse, va commencer.

« Nous sommes prêts, sauf (le Néerlandais Hans) Hateboer, (le Croate Bosko) Sutalo et (le Suisse, Remo) Freuler. Nous sommes tous prêts à jouer », a-t-il déclaré.

Mais il a promis de ne pas changer sa philosophie de jeu en fonction du line-up sur lequel le Français Zinedine Zidane parie. « Nous sommes prêts à jouer avec notre style. Je ne sais pas comment Madrid va jouer, mais cela ne changera pas notre composition. Nous sommes prêts. Nous savons qu’ils peuvent utiliser diverses solutions, mais nous pouvons nous adapter », a-t-il déclaré. .

« Nous n’avons jamais pensé à changer notre façon de jouer, nous voulions grandir avec nos idées. Vous pouvez mettre un bus devant la zone, mais ce n’est pas notre philosophie. Cela ne veut pas dire que cela ne peut pas être fait, que cela ne peut pas être bien défendu, mais nous voulions suivre notre style », a-t-il ajouté.

Il était fier de la croissance de son équipe et considérait qu’un éventuel retour contre Madrid serait un « tournant » pour Atalanta pour continuer à écrire l’histoire avec ses résultats.