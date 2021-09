“Madrid est un défi qui nous motive et exige le plus d’entre nous”

24/09/2021 à 15h21 CEST

L’entraîneur de Villarreal, Unai Emery, a commenté vendredi que le Real Madrid, qui se mesure samedi au Santiago Bernabeu, est “un défi” qui les motive et exige “le plus”.

“Il est vrai que des choses et des circonstances nous sont arrivées qui ont retardé le rythme de l’équipe, mais nous avons atteint un jeu dans lequel nous pouvons changer les choses contre un grand rival. Nous sommes venus de la compétition avec de grandes équipes et maintenant nous faisons face à un grand Madrid Ils sont dans un grand moment et avec des joueurs très forts, dans lesquels il se démarque Benzema“, mentionné Émeri devant les médias.

En plus de Benzema, Émeri Il a également estimé que le Real Madrid a une “grande équipe dans laquelle tout joueur peut exceller” et a donné en exemple la performance de Marco Asensio et ses trois buts contre le Real Majorque.

Bien qu’il ait reconnu que Madrid a concédé trois buts à domicile en deux matchs, il a également souligné qu’il s’agit d’une équipe qui « marque de nombreux buts », ce qui les obligera à « être forts derrière et avoir un bon équilibre défensif ».

“Benzema et Vinicius ils sont très forts, Valverde et Modric ils sont très bons et génèrent beaucoup, ce qui les rend dangereux lors de la création. Nous devons être équilibrés et atteindre le sommet. En défense, ils ont deux grandes défenses comme Militao et Louer, et ils ont le meilleur gardien du monde ou l’un des deux meilleurs à coup sûr. Nous sommes contre cela », a-t-il ajouté.

En ce sens, il a salué la contribution de Benzema, dont il a dit qu'”il a trouvé son habitat et sa tranquillité” et qu’il est un joueur qui “marque et génère des buts” qui est “entouré de grands joueurs”, ce qui les obligera à avoir “l’équilibre émotionnel et dans le résultat pouvoir avoir des options.”

Il a également rappelé que l’équipe Carlo Ancelotti vient à la rencontre après avoir battu à domicile les deux derniers matchs à domicile 6-1 et 5-2, une circonstance qui loin de les effrayer les motive. “Nous sommes ravis de continuer sur la voie de la croissance et de pouvoir démontrer la capacité de l’équipe à faire face à ces matchs”, a-t-il déclaré. Émeri.

Émeri Il a également assuré que pour gagner, ils devaient disposer de “90 très bonnes minutes”, ainsi que d’éviter de donner des options afin que le rival puisse les surprendre avec leurs qualités.

“Nous devons être en sécurité et essayer d’arrêter Benzema et Vinicius. Sa capacité à déborder la bande, que Hazard apparaisse ou non, que Cadre Asensio continuera le même, de la puissance physique de Casemiro et Valverde, la qualité de Modric, ou la fraîcheur de Camavinga” a poursuivi l’entraîneur de Fontarrabie.

De plus, il a prévenu que “ce n’est pas la même chose de pouvoir jouer avec une équipe que l’on peut dominer, de le faire avec une équipe qui contrôlera le ballon plus que nous et qui exigera plus de nous à cet égard, ” une circonstance qui les oblige à ” être beaucoup plus concentrés et exigeants & rdquor ;.