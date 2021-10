Madrid et le Barça jouent leur invaincu

23/10/2021 à 17h18 CEST

ACB : Unicaja contre le Barça

Le Barça rend visite à Martín Carpena, mettant en jeu son statut d’invaincu dans la Ligue ACB. Les culés font leur apparition dans un domaine compliqué car Unicaja grandit et beaucoup devant son public. Les Andalous cumulent trois victoires et trois défaites dans la compétition nationale, alors qu’ils restent invaincus dans la compétition européenne. L’équipe de Jasikevicius accumule 11 victoires d’affilée et compte après avoir démarré comme un cyclone en ACB et en Euroligue.

Pour ce match, les quotas parlent d’un net favoritisme du Barça vis-à-vis des quotas [1.28] contre un Unicaja qui se négocie à [3.60]. Les locaux sont un os dur qui cherchera à semer le doute sur les Catalans. Pour cette raison, nous pensons qu’ils proposeront un jeu avec beaucoup de points et que la ligne indiquant qu’il y aura plus de 153,5 points est correcte à [1.88]. Nous pensons que les locaux sortiront en trombe et qu’ensuite ils pourraient se dégonfler nous laissant à portée qu’ils gagnent à la mi-temps et qu’ensuite le Barça bat au quota [6.00].

ACB : Real Madrid vs Gran Canaria

Le Real Madrid, quant à lui, reçoit la visite d’un Gran Canaria qui a fait un excellent début de saison avec quatre victoires et deux défaites. L’équipe blanche sait que les Canaris sont une équipe qui a obtenu deux victoires en trois visites jusqu’à présent cette saison et ils devront faire attention, surtout avec un joueur comme Andrew Albicy. Malgré tout, les blancs sont présentés comme plus que favoris du duel, se négociant à [1.10], alors que les canaris ont un quota [6.50].

L’équipe dirigée par Pablo Laso reste invaincue dans cette compétition et cherchera à le maintenir en recherchant un match où il devrait y avoir moins de 158,5 points à [1.88]. Les Canaries sont restées dans quatre matches ACB en dessous de 72 points et c’est un symptôme du fait qu’elles s’effondrent lorsqu’elles sont pressées. Le Barça, sans aller plus loin, les a laissés à seulement 64 points à domicile il y a quelques dates.