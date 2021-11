Madrid et le Barça passent une journée facile

18/11/2021 à 01:10 CET

EUROLIGUE : Real Madrid vs Red Star

Autant que le Real Madrid le souhaite, il ne va pas se débarrasser du favori pour battre l’étoile rouge au Palacio de los Deportes. Les Blancs ont été un rouleau à domicile en Euroligue et veulent maintenir cette séquence contre un rival serbe qui a de vieilles connaissances comme Kuzmic ou Kalinic., mais qu’il n’y a pas d’étrangers qui puissent faire la différence. Le club belgradois laisse tomber de nombreux entiers loin de son camp et on n’en attend pas moins dans ce duel face au co-leader de la compétition.

Que le Real Madrid gagne et le fasse avec 15 points ou plus nous semble le pari le plus sensé de tous pour [1.88]. Cela vaut la peine que les Blancs tenteront de mettre l’économiseur à endurer le reste de la semaine, mais leurs rivaux serbes ont été dépassés (93-74) par une Baskonia qui vit actuellement l’un de ses pires moments sportifs. Les Blancs tenteront de se régaler d’un adversaire très faible en défense donc opter pour un dépassement de 151,5 points est toujours une bonne affaire à [1.88].

EUROLIGUE : Villeurbanne vs Barça

Le souflé de la Villeurbanne a été abaissé

le dernier jour après avoir perdu 13 points à domicile contre le Real Madrid. Deux jours plus tard, ils reçoivent un Barça plein de moral après avoir battu le CSKA Moscou à domicile et bien. Les gars de Jasikevicius ont été plus que fiables et mènent la compétition avec huit victoires et deux défaites, présentant le même record que le Real Madrid. Pour cette rencontre nous pensons que le public français chaud et Tony Parker dans la surface peuvent avoir une certaine influence, bien que pas excessive, pour empêcher le Barça de gagner.

Nous pensons qu’une redevance [1.34] cette victoire est très bien payée et est idéale pour la combiner avec les autres matchs de la journée. Si on veut jouer avec un peu plus de risque il faut aller au sous score et ne pas marquer plus de 151,5 a [1.88]. Notre base pour penser que les deux équipes ne seront pas très bien est la fatigue de jouer autant de matchs en si peu de temps et que l’Asvel cherchera toujours un tempo bas pour réduire les options de certains Catalans qui jouent à quelques points à l’extérieur. .

N’oubliez pas que vous pouvez regarder ce match et toute l’Euroligue gratuitement sur le site Web et dans l’application Betfair juste en étant client. Vous avez à votre disposition le dixième tour du meilleur basket du Vieux Continent. Profitons de la magie du basket.