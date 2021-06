Madrid et sa malchance

in

Le Real Madrid n’a pas remporté la Ligue, la Coupe ou l’Euroligue, pour la première fois de l’ère Pablo Laso. Il a bien remporté la Supercoupe, il y a neuf mois, lorsque la saison a débuté en septembre lointain et que le Barça, il faut le dire, manquait encore de rythme. Cette photo de champions est apparue dans le vestiaire blanc avec les joueurs qui causaient des bas barrés, comme l’a révélé Laso lors d’une conférence de presse. Une blague qui montre la dure réalité à laquelle Madrid a été confrontée tout au long de la campagne, avec une douloureuse séquence de frayeurs et de blessures. Au sein de l’équipe, cela n’a pas été recherché comme excuse, mais la malchance a toujours flotté comme un argument qui expliquait la situation, justifiait la performance et même augmentait l’effort.

Une fois la saison terminée, il faut s’arrêter avec un esprit critique pour analyser si ces événements n’ont été que des coups de malchance, ou derrière il y a eu aussi une mauvaise gestion, directive ou technique, ou les deux. Partie par partie. La marche de Campazzo vers la NBA était connue depuis l’étéC’était bien une raison pour Laprovittola de rester chez lui, mais aucun plan B n’a été activé, au-delà de la tentative impromptue de signer Heurtel. Le cas de Deck arrivait aussi, car son renouvellement était gelé et son salaire était l’un des plus bas de l’effectif. Ensuite, il y a le épidémie de blessures, inévitablement liée à la haute ancienneté du groupe. Pendant une partie de la campagne, le doux moment de Tavares a soutenu l’équipe, mais la surcharge de minutes s’est également soldée par des blessures, car la relève de Poirier était tardive. Enfin, il y a les les infections au COVID, en théorie un problème de responsabilité individuelle, qui remet aussi en cause la bulle interne. Madrid n’a pas eu de chance, oui. Mais la chance, bonne ou mauvaise, doit être travaillée.