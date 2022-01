Madrid étouffe la possession

02/01/2022 à 20:33 CET

Getafe a gagné 1-0 et Madrid n’a pas marqué lors de deux de ses trois derniers matchs en Liga (c’est déjà arrivé contre Cadix), le même que dans les 22 précédents de la compétition.

C’est le quatrième match avec le plus de possession des Blancs, toutes compétitions confondues, et ils n’ont remporté aucun des quatre. Contre Cadix (82%), Sheriff (76%), Osasuna (75%) et Getafe (74%) le bilan est de deux nuls et deux défaites.

Des chiffres qui soulignent que Madrid est une équipe qui se sent plus à l’aise lorsqu’elle peut jouer le backlash.

Le deuxième but le plus rapide

Sur les 20 buts que le Real Madrid a encaissés toutes compétitions confondues cette saison, celui d’Enes Ünal (8h23) est le deuxième en tête après celui de Santi Mina, du Celta de Vigo (3h19) en septembre 2021).

Malgré la séquence de défaites, l’équipe d’Ancelotti, avec 41 buts en faveur, continue de dominer cette facette bien au-dessus de ses rivaux dans la compétition. Le Barça, en attendant le match contre Majorque, ajoute à ce stade 29 buts