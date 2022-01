Madrid fait ses débuts en Coupe

01/05/2022 à 01:11 CET

pari

COUPE DU ROI : Alcoyano vs Real Madrid

Le Real Madrid n’est pas là pour offrir à nouveau à Alcoyano un cadeau de Reyes. Les Blancs sont tombés contre Getafe lors de la dernière journée de la Ligue et font maintenant leurs débuts en Coupe contre des Levantins qui les ont éliminés dans une situation similaire la saison dernière 2-1. Ancelotti semble avoir peu ou rien appris de ce qui est arrivé à Zidane après avoir laissé Benzema, Modric, Courtois ou Mendy à la maison. On dirait que Carletto va obtenir un onze avec le disputé Marcelo, Isco, Mariano et compagnie. C’est comme penser que les blancs peuvent tomber.

À [8.50] Alcoyano est cité pour faire le tour de son tout nouveau gardien Jose Juan qui cherche à redevenir le MVP du match. Les locaux, s’ils ne doivent pas aller en prolongation avec les blancs, sont payés au quota [14.00] qui vont en seizièmes de finale de la compétition KO Madrid va jouer avec le feu, mais soyons cohérents aussi et il est normal qu’ils ne brûlent pas.

Une victoire pour l’équipe blanche dans les 90 minutes a un prix de quota de [1.18]. Il est temps de faire preuve d’un peu de créativité à la recherche d’un autre versement qui nous donne plus de valeur. C’est dans cette situation que nous pensons qu’il y aura beaucoup de buts dans ce match car peu ou personne ne fait confiance à la solidité de Vallejo, Marcelo ou Lunin. À [1.60] C’est payé pour que Madrid gagne et qu’il y ait plus de 2,5 buts dans le match.

En parlant de buts, le grand favori pour voir le but est un Mariano qui a un quota de [1.65]. Nous pensons notamment que l’Hispano-dominicain ne devrait pas être favori dans ces matches, mais plutôt un Marco Asensio ou un Rodrygo qui joueront et sont payés à [2.40]. Les deux sont conscients qu’ils jouent leur position de départ pour la Super Coupe la semaine prochaine et voudront laisser un bon goût dans la bouche d’Ancelotti.

Pour une égalité comme celle-ci, nous pensons qu’il peut y avoir une prolongation, nous donnant la même chose que le gagnant. Si le match est résolu dans les 30 minutes supplémentaires quel que soit le vainqueur, nous gagnerons un quota attractif de [9.50], tandis que si les pénalités étaient atteintes – également quel que soit le gagnant – le prix s’élèverait à [14.00]. La Coupe est le tournoi des surprises et le Real Madrid ne voudra pas trébucher sur la même pierre. Gêne ou rédemption, il n’y en a plus pour les blancs.