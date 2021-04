Madrid force le cinquième match après un autre retour contre Anadolu Efes

29/04/2021

À 23:18 CEST

Dans une autre performance avec plus de cœur que de jeu, Madrid a de nouveau battu Anadolu Efes dans une finale spectaculaire pour les Blancs avec une course de 23-4 dans les six dernières minutes., qui les a conduits à la victoire en le quatrième match (82-76) et ils joueront la passe au Final Four mardi prochain, sur le court turc.

MADRID

ANADOLU

Real Madrid, 82 ans

(19 + 17 + 21 + 25): Quintette titrant Alocén (3), Carrol (20), Abalde (7), Tyus (7) et Garuba (24) – Causeur, Rudy Fernández (8), Llull (8) , Laprovittola, Taylor, Thompkins (5) et Reyes

Anadolu Efes, 76 ans

(13 + 34 + 19 + 10): Beaubois (23), Sanli, Moerman, Micic (9) et Simon (6) – quintette de titres – Larkin (22), Anderson (3), Dunston (8) et Singleton (5) ).

Arbitres:

Sreten Radovic (CRO), Olegs Latisevs (LET) et Milan Nedovic (SLO). Sans éliminé.

Incidents:

Quatrième match des éliminatoires pour le titre disputé à huis clos au Palacio de Deportes (WiZik Center) de Madrid

Madrid et Anadolu Efes ont signé une première mi-temps folle. Pour commencer, ceux de Pablo Laso ont été lancés, comme s’ils jouaient encore le troisième match du serie qui a gagné avec un set final de 19-2.

Le début du quatrième match était quelque chose de similaire pour les blancs. Emmené par Carroll (11 points), Madrid l’a endossé au départ d’une manche 17-0. Les premiers points del Anadolu n’a pas atteint quatre minutes de la fin du quart (17-3).

Freinage à sec de Madrid

Mais à partir de ce moment, Celui qui s’est arrêté net était Madrid, permettant à l’équipe turque de “ renaître ”, avec un partiel de 0-11 pour terminer le premier quart-temps., avec la fête unouvert avec seulement 10 minutes de jeu alors qu’il semblait déjà en franchise pour les blancs. Prix ​​pour ceux d’Ataman avant le terrible départ qu’ils avaient (19-13).

Et la course des Turcs s’est poursuivie au deuxième quart. Un Madrid perdu en attaque, sans idées, a vu comment Andolu a réagi offensivement par la main de Rodrigue Beaubois.

Le Français a commencé à marquer des triples (5/5 en première mi-temps) pour égaliser le match à 19 ans. Exactement le même partiel que Madrid l’a approuvé mardi: 2-19.

Avec Anadolu lancé, avec des triples de Singleton et Micic et Beaubois déchaînés (19 points), l’équipe d’Ataman a renversé la donne pour même atteindre un maximum de 13 points (31-44), Quoi Madrid a réussi à réduire à 11 à la mi-temps (36-47). Une folle fête.

Dans la seconde moitié, Madrid était à la remorque d’Anadolu, qui contrôlait le match à la fin du troisième quart-temps (57-66).

La réaction blanche est arrivée

Mais comme lors du troisième match, l’équipe d’Ataman, alors qu’il avait un revenu de 13 points à mi-parcours du dernier quart (59-72), il s’est complètement effondré.

Une zone 2-3 de Madrid l’a fait entrer dans les doutes, en attaque, et avec l’aide de Garuba (22 points) et Carroll (20), il a permis aux blancs de réduire les écarts. même mettre quatre points (78-74).

Dans les derniers instants, Madrid spour égaliser la victoire (82-76) avec ce partiel de 23-4, et se rendra à Istanbul avec des options pour entrer dans le Final Four. Incroyable mais vrai.