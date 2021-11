Madrid génère de la confiance pour répéter l’exploit de 1989

30/11/2021

Le Real Madrid a conquis en 2017 son triomphe en finale de la Ligue des champions contre la Juventus (1-4), le grand doublé, ajoutant le titre de LaLiga Santander obtenu cette saison, dans un succès qui n’avait pas signé depuis 59 ans.. Il avait signé d’autres doublés, comme le dernier réalisé par l’Italien son entraîneur actuel en 2014, mais depuis 1958 il n’avait pas réussi à remporter la Ligue et la Coupe d’Europe dans la même campagne.

Depuis lors, il a signé des doubles en ajoutant la Ligue et la Copa del Rey en 1962, 1975, 1980 et 1989, et l’UEFA et la Copa del Rey en 1986, plus celui évoqué avec Ancelotti à la barre en 2014, lorsqu’il a battu l’Atlético de Madrid en finale des « Champions » de Lisbonne et Barcelone en finale de la Copa del Rey.

En 1958, il signe le grand succès avec un mois de différence. Le 27 avril était le jour où mathématiquement le champion de la ligue a été proclamé. C’était l’avant-dernière journée du championnat national et il l’a fait avec un match nul 1-1 contre l’Atlético de Madrid au stade Metropolitano.

Pas de triplé

Plus tard, le 28 mai, il signait ce qui était sa troisième Coupe d’Europe lors d’une finale remportée en prolongation contre l’AC Milan (3-2) au stade du Heysel à Bruxelles. A onze minutes de la fin, l’équipe madrilène a perdu, au cours de laquelle Alfredo Di Stéfano a marqué le premier. Rial a signé le match nul dans les dernières minutes et Paco Gento a donné la victoire en prolongation. Cette génération a réussi à réaliser le triplé, mais est tombée en finale de la Coupe Généralissime face à l’Athletic Club de Bilbao (2-0).

Atlético en Ligue et Barcelone en Coupe, les poursuivants

Selon les statistiques de Betfair, que le Real Madrid remporte la Liga en 2022 a une probabilité implicite de 73,5%. Quant à la Copa del Rey, les blancs sont aussi les grands favoris. L’Atlético est le deuxième club le mieux placé de la Liga et le troisième du tournoi de coupe, tandis que Barcelone est deuxième de la Coupe et troisième de la Liga.

Dans le présent, Zinedine Zidane est entré dans l’histoire en étant le premier entraîneur à remporter trois Ligues des champions consécutives, et avec un doublé que le Real Madrid n’avait pas connu depuis 59 ans. Il a clôturé la saison commencée par la conquête de la Supercoupe d’Europe contre Séville (3-2) et la Coupe du monde des clubs en décembre contre Kashima (4-2).