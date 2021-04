Madrid incendies Deck: “Il avait un comportement exemplaire”

Le Real Madrid a confirmé mardi le départ de l’attaquant argentin Gabriel Deck, qui a accepté de résilier son contrat de signature pour l’Oklahoma City Thunder de la NBA américaine, et lui a souhaité “le meilleur” dans sa nouvelle carrière professionnelle. “Le Real Madrid tient à vous remercier pour votre comportement exemplaire et votre professionnalisme tout au long du temps, il a défendu notre maillot, avec lequel il a remporté une Ligue, une Coupe du Roi et trois Super Coupes d’Espagne », a déclaré le club blanc dans un communiqué via son site officiel.

L’équipe madrilène a souhaité “le meilleur pour lui et sa famille dans cette nouvelle carrière professionnelle”, après trois saisons vêtues de blanc au cours desquelles elles ont disputé 185 matches officiels: 83 matchs en Endesa League, 9 en Copa del Rey, 6 en Super Coupe et 87 en Euroligue. Son dernier match avec les Blancs a été le duel mémorable de la meilleure compétition européenne jeudi 8 contre le Fenerbahce turc dans lequel Madrid a obtenu le passeport pour les quarts de finale de la compétition, une victoire 67-93 dans laquelle Deck était la clé avec 19 points, 2 rebonds et 4 passes décisives.

Cette campagne a été l’un de ses meilleurs chiffres en Euroligue, avec une moyenne de 8,8 points et 3,7 rebonds par match. Dans la Ligue Endesa, il a récolté en moyenne 10 points et 4 sacs par match, avec son top cette année à 18 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. lors de la victoire contre TD Systems Baskonia (74-85) le 14 mars.

Sur les traces de Campazzo

Deck est devenu ce matin un nouveau joueur pour le Thunder d’Oklahoma City de la NBA, avec un contrat pendant quatre saisons qui fait de lui le quatorzième Argentin à atteindre le championnat professionnel américain, le deuxième qui cette saison «traverse l’étang» du Real Madrid, tout comme son compatriote Facundo Campazzo, qui a signé en novembre pour les Denver Nuggets.

Curieusement, son dernier post sur son profil officiel sur le réseau social Twitter était de licencier Campazzo. “Beaucoup de succès frère. J’ai continué à voler haut, “Deck lui était dédié en novembre, lorsque son départ pour la NBA a été confirmé, accompagné d’une photo lors d’un barbecue. Maintenant, le «Tortuga» emprunte le même chemin.

Deck est arrivé au Real Madrid en juin 2018, signé de San Lorenzo de Almagro, avec lequel il a été champion de la Ligue des Amériques, de la Ligue sud-américaine et de trois ligues argentines. Il s’est entraîné à Quimsa, où il a passé six saisons, entre 2009 et 2016. De plus, il a été vice-champion du monde avec l’Argentine à la Coupe du monde de Chine 2019, où il a perdu en finale contre l’Espagne.