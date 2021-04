Madrid, le Barça et l’Atlético ne sont pas convoqués pour la rencontre de LaLiga

20/04/2021

Ce sera ce jeudi, comme nous l’avons annoncé hier dans le journal SPORT, que LaLiga rencontrera des clubs professionnels pour parler du nouveau projet de Super League.

C’est une réunion informative avec cette question comme un seul sujet et où 39 des 42 clubs de première et deuxième division sont convoqués. En d’autres termes, aucun des trois clubs ayant rejoint ce projet n’a été cité: le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético de Madrid. Dans le cas, en plus de l’équipe rojiblanco, cela coïncide que Miguel Angel Gil, Directeur général du club, est le premier vice-président de la Ligue. Selon des sources consultées par SPORT, il n’est pas attendu que cette rencontre conduise à d’éventuelles réprimandes ou sanctions contre les trois clubs. Plus que tout, car ceux-ci doivent arriver via l’UEFA, dérivant directement de la Fédération espagnole de football en tant que son exécuteur testamentaire dans notre pays.

Une ligue qui ce mardi a officialisé l’impact qu’aurait cette Super League, la plaçant à 1 720 millions de moins, environ 43%, et environ 59 878 emplois touchés.

La position de la Ligue est claire et manifeste concernant ce projet. Lundi dernier, il a rejoint la déclaration de l’UEFA avec les principales ligues européennes et hier lundi, il a publié une autre déclaration dans laquelle il a fermement condamné la proposition annoncée de créer une compétition européenne sécessionniste et élitiste, qui comprend également qu’elle attaque les principes de la compétitivité ouverte et du sport. mérite qui occupe la partie la plus profonde de l’écosystème du football national et européen.

LaLiga défend la tradition du football européen du football pour tous. Le concept proposé par 12 clubs européens détruit ce rêve, fermant la porte au sommet du football européen et ne permettant l’entrée qu’à quelques-uns.

Il voit cette nouvelle compétition comme rien de plus qu’une approche égoïste, conçue pour enrichir davantage les plus riches. Cela sapera l’attrait de l’ensemble du jeu et aura un impact profondément dommageable sur l’avenir immédiat de LaLiga, des clubs qui la composent et de tout l’écosystème du football.

Il annonce également qu’il utilisera tous les outils à notre disposition et que nous travaillerons avec toutes les parties impliquées pour défendre l’intégrité et l’avenir du football espagnol dans le meilleur intérêt du jeu.

Précisément hier lundi, il a été créé Javier Tebas en tant que membre du Comité exécutif de l’UEFA sur proposition des principales ligues européennes. Et aujourd’hui a répondu durement aux paroles d’hier soir Florentino Pérez, président du Real Madrid et de cette Super League