« Madrid ne peut pas oublier le rêve olympique. Ils nous doivent des Jeux »

01/12/2021 à 19:13 CET

.

Alexandre Blanc, réélu ce mercredi président du Comité olympique espagnol (COE) pour un cinquième mandat, a assuré que « Madrid ne peut oublier le rêve olympique », car ils lui doivent des Jeux, et que la candidature des Pyrénées aux Jeux d’hiver « a être à tout le monde ».

« Madrid ne peut pas oublier le rêve olympique, surtout avec ce que nous apprenons à connaître, car selon l’Agenda 2020, c’est la ville la mieux préparée au monde pour organiser des jeux et ensuite nous unissons les grands sports, le niveau organisationnel et de nos dirigeants et qu’à chaque fois que nous avons voulu organiser des jeux, plus de 90 % veulent que nous le fassions », a-t-il déclaré.

Blanc Il a expliqué après sa réélection à l’Assemblée du COE qu’il avait eu ce matin une réunion avec le maire de la capitale, José Luis Martínez Almeida, pour en parler. « Maintenant, comme tout a changé, nous devons aller de pair avec le CIO pour savoir quand nous présenterons la candidature. Sur la base des niveaux que j’ai dit auparavant, ils nous doivent les Jeux à Madrid, cela ne fait aucun doute », il a dit.

Selon lui, la capitale « doit redevenir le centre organisateur du monde » et « commencer peu à peu à rassembler championnats d’Europe et du monde, grands événements, et membres du CIO ».

Interrogé sur la récente peine de prison de l’ancien président du Comité olympique brésilien, Carlos NuzmanEn achetant des voix lors des élections de 2013 au cours desquelles Rio a remporté l’organisation de 2016 contre Madrid lors du vote final, Blanco a reconnu être mécontent mais en même temps heureux d’avoir été montré.

« Vous ne pouvez pas empêcher les gens de tricher, ce sur quoi nous sommes clairs, c’est que s’ils trichent, ils sont découverts et vous payez pour eux. Que des gens à un certain moment aient joué avec la corruption est une mauvaise nouvelle, pour le savoir mais une bonne nouvelle pour le nettoyer en place, Mais nous parlons de certaines personnes, pas du mouvement olympique », a-t-il déclaré.

Candidature aux Jeux Olympiques des Pyrénées

Respect de la candidature aux Jeux d’hiver des Pyrénées, Blanc Il a souligné que « c’est un défi d’organisation parfait » et que « le sport surmonte des barrières qui sont autrement très difficiles à surmonter », après les réunions tenues avec les maires de la zone à Vielha et Jaca. « Je crois que les Jeux de Catalogne doivent être ceux du respect, de la compréhension et du dialogue et pour beaucoup de différences politiques qu’il y a, qu’il y a, il y a un espace qui est le sport et un écart qui est l’organisation où tout le monde se rencontre est assis à table avec le même objectif, que nous ayons une candidature et c’est celle de tout le monde. Ce que nous avons vu et réalisé c’est que les gens du territoire comprennent que ce sont leurs jeux et de là que la candidature en la présentant a un grand sens » , opina-t-il.

Sur l’influence possible que la nouvelle variante de la pandémie peut avoir sur les JO de février à Pékin, Alexandre Blanc Il a reconnu que cela « générait » de l’inquiétude « même s’il a « la tranquillité ». . Ce seront des jeux avec d’excellents contrôles pour tout le monde« , mentionné.

Les résultats sportifs à Pékin et à Paris 2024 ont été indiqués par Blanco parmi ses objectifs pour ce cinquième mandat, pour lequel il a annoncé la création du premier centre d’intelligence artificielle sportive au monde, en plus d’agrandir les centres sportifs pour réfugiés, après la ouverture du premier cette année à Getafe, et la construction d’un centre de référence non seulement dans le sport mais aussi dans le domaine de la santé, du sport et de la nutrition des sportifs.

« Pour Tokyo, en Espagne, le covid a davantage puni les athlètes ; nous avions de très bons candidats à la médaille en raison d’une blessure, ils n’ont pas pu y aller et c’est un espoir de plus et de nombreux jeunes ont terminé dans le top 8, avec de nombreux quatrième et cinquième places , les gens qu’à Paris il aura entre 26 et 27 ans et ils seront à son meilleur stade de compétition. Le niveau est très bon, l’espoir est extraordinaire et nous avons un chemin court mais très intense devant nous », a-t-il aventuré.

Avec le soutien aujourd’hui de 156 voix pour et sept blancs, le président s’est dit très satisfait du soutien et de l’aval reçu de cent pour cent des fédérations olympiques et de 93 pour cent des fédérations non olympiques, ce qui « est le reflet d’un travail d’équipe ». .

« Je n’ai pas de mots pour remercier, les gens font confiance et nous faisons un travail je pense que c’est bien. C’est un jour de joie, de satisfaction mais aussi d’engagement car ce niveau doit être maintenu. Y arriver est très difficile, mais le garder pendant cinq périodes je pense que c’est magnifique je pense qu’on peut le faire tous ensemble », a-t-il conclu.