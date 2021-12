Madrid n’hésite pas avant qu’un Unicaja ne réponde

12/12/2021 à 19:24 CET

Le Real Madrid a prolongé sa bonne séquence de championnat ce dimanche et a ajouté sa sixième victoire consécutive en ACB après le retentissant KO européen aux Palau face au Barça et reste leader en solitaire, face à Unicaja qui, bien qu’ayant dominé en première mi-temps et n’a perdu qu’un quart, a été dépassé par un Sergio Llull en état de grâce, qui s’est terminé après le rompre avec les illusions d’un adversaire qui compliquent sa présence en Copa del Rey (79-74).

L’Espagnol, qui n’était apparu que 17 secondes lors des deux premiers quart-temps, a détruit les espoirs des visiteurs après son passage dans les vestiaires dans un troisième tour dans lequel ses 13 points -avec quatre triples inclus-, trois rebonds, trois passes décisives et un PIR de 17 ont stimulé une équipe qui a commencé fort mais qui, avec un partiel en faveur de 31-16 dans ces dix minutes , il signe un nouveau triomphe et laisse derrière lui sa défaite européenne aux Palaos.

Fabien Causeur, avec huit points -la moitié de son équipe dans les dix premières minutes-Il est le seul à avoir réussi à toucher le ring des visiteurs. Ses coéquipiers semblaient davantage souffrir de la gueule de bois de la défaite contre le Barça et souffraient de surmonter la barrière défensive conçue par Fotis Katsikaris, dont les joueurs ont remporté le premier quart sans brillance excessive par 16-19, avec Jaime Fernández et Jonathan Barreiro comme principaux arguments offensifs. . , avec cinq points chacun.

Alors que les hommes de Pablo Laso continuaient dans la reprise loin de leur meilleure version, Unicaja restait en tête grâce à des coups précis et à leur domination dans le rebond, chose qui a priori n’entrait pas dans le scénario vu les précédents des uns et des autres. Le leader n’a pas fini de carburer en attaque même si, au moins, il a scellé sa surface et empêché les paniers faciles des Andalous, qui Ils n’étaient pas très efficaces non plus (23-26 min 16).

Rubén Guerrero et Walter Tavares, en plein combat

Seul Rudy Fernández avec une paire de triples a constitué les statistiques d’un Real Madrid inconnu et il a offert des arguments à son équipe pour renverser le résultat, bien que les gens de Malaga ne se soient pas effondrés et ont également dominé le deuxième acte. Avec une domination surprenante dans la section des rebondeurs (13-24), les visiteurs sont allés à la mi-temps avec un 31-37 en faveur et leurs illusions intactes en quête de surprise au WiZink Center.

Pablo Laso a tiré sur Llull, une de ses armes préférées, pour changer le panorama et la stratégie retournée pour lui donner des résultats. Quatre points d’affilée de l’Espagnol après son vilain geste aux Palau dont il s’est excusé et le premier triplé d’Anthony Randolph contre ses supporters, près d’un an après sa blessure, a redonné l’avantage aux Blancs bien plus tard.

Un partiel contre 11-2 en moins de trois minutes a forcé Katsikaris à arrêter le match pour tenter d’arrêter la perte des siens, qui a abusé de l’individualisme et a commencé à montrer des symptômes d’impuissance, mais trois dunks d’affilée de Tavares ont réveillé les tribunes et, au milieu de la fête, Lulle a puni la paresse de Malaga en défense avec un autre triple.

Pas de compromis entre Micheal Eric et Vincent Poirier

Le panorama était très différent, avec le Real Madrid dominant déjà le tableau d’affichage à l’équateur du troisième acte (50-45). Dix points de l’Espagnol et neuf du Cap-Vert en sept minutes ont définitivement changé la donne. Pendant quelques instants, les typographes ont répondu par des gestes isolés qui ont empêché la fuite locale, mais un mandarin Llull sur la limite de possession de marque maison et sa chambre triple sans faute ont fait beaucoup de dégâts et ont laissé le panorama dégagé pendant les dix dernières minutes ( 62-53, min 30).

Les tendances se sont maintenues jusqu’au bout. Le Real Madrid a continué de croître et Unicaja, se voyant sans options, a continué à baisser ses bénéfices lorsqu’il a vu comment son bon travail en première mi-temps a disparu contre un rival dans lequel des joueurs comme l’ancien bleu Adam Hanga ils ont continué à creuser l’écart jusqu’à la finale 79-74.

La douzième victoire des Blancs consolide leur leadership et oblige les Malagueños, qui manquaient aujourd’hui à Abromaitis et Brizuela -deux de leurs hommes les plus forts-, à ne manquez pas vos prochains engagements si vous voulez vous qualifier pour la Copa del Rey.