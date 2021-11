Madrid parie sur le Corridor Central en complément de celui de la Méditerranée

10/11/2021 à 08:12 CET

Araceli Muñoz / David Page

De grands hommes d’affaires espagnols réclament depuis plus de vingt ans le développement du Corridor méditerranéen, un projet qui Il s’agira de moderniser le réseau ferré national tout en améliorant la compétitivité du pays ensemble et impliquera une répartition équitable des richesses. Ce plan transformera le mode de relation des différentes communautés autonomes, résultant en une solution plus efficace dans le transport de passagers et de marchandises. Pour cela, les différentes sources consultées par ‘El Periódico de España’ soulignent l’importance de la double voie de ce projet. Le premier vise à unir la frontière française avec l’ensemble de l’Arc méditerranéen jusqu’à atteindre Algésiras. La seconde propose un itinéraire complémentaire qui relie Algésiras à la France en passant par Madrid, Saragosse et Canfranch. Un projet ambitieux qui œuvre depuis des années pour que la capitale ne soit plus la fin des destinations ferroviaires et devienne une gare intermédiaire qui permet de dynamiser le transport ferroviaire dans le pays.

David Pérez, ministre des Transports et des Infrastructures de la Communauté de Madrid, explique à ce journal son profond engagement « pour continuer à développer les deux aspects du Corridor méditerranéen, à la fois le transport de passagers et de fret & rdquor ;. « Pour la Communauté de Madrid, développer à la fois l’une et l’autre voie, c’est générer de la richesse et de l’égalité des chances. 75 % de la logistique nationale passe à un moment donné par l’espace radio madrilène, ce qui rend l’un ou l’autre des deux aspects intéressants. Nous nous engageons sur tout ce qui génère de la richesse pour le groupe national. En fait, le littoral méditerranéen (Algésiras / Gérone) devrait être exécuté tel qu’il a été défini à son origine, car il existe de nombreux tronçons encore indéfinis et même les différents types de gabarits ferroviaires ne sont pas correctement unifiés, qu’ils soient ibériques ou européens, argumente Pérez. En ce sens, le projet de ce qu’on appelle le corridor central envisage une jauge internationale, de grande capacité, qui permettrait la sortie d’une bonne partie des marchandises qui doivent quitter ou entrer en Espagne. De plus, cela signifierait aussi désengorger les routes nationales, notamment au Pays basque et en Catalogne, où de grosses colonnes de camions se forment chaque jour. « Nous sommes également conscients que nos voisins français et portugais doivent encore développer une partie de leurs infrastructures ferroviaires, qui passent logiquement par le développement dans notre envergure nationale & rdquor;, ajoute le ministre des Transports.

Les défenseurs de cette double piste partent de l’idée du rôle important de Madrid dans le monde de la logistique, qui, après des années d’investissements importants, s’est imposé comme la plus grande zone d’Espagne consacrée à cette activité. Selon les données de la Communauté de Madrid, la région compte plus de 38 millions de mètres carrés de zone logistique, la plus grande dédiée à ce secteur dans le pays, devenant le siège de nombreuses entreprises de transport telles que Seur, UPS ou Maersk , en plus de fournir des services de stockage pour les géants de la distribution tels qu’Amazon, Inditex, Ikea ou El Corte Inglés, entre autres. A cela s’ajoute également Mercamadrid, l’un des plus grands centres de distribution alimentaire d’Espagne et le plus grand marché de denrées périssables d’Europe. D’un autre côté, le corridor méditerranéen peut également être un avantage important pour le transport de passagers, qui pourront atteindre leurs destinations de manière plus efficace, facilitant à la fois le tourisme et les affaires.

Un pas de plus dans la libéralisation du rail

Dans ce contexte, des sources du ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain expliquent que ce projet cela signifiera le développement de nouvelles routes plus compétitives sans transbordement. « Cela permettra des options telles que que les passagers aillent directement à grande vitesse d’Orense ou de Burgos à Valence, et que Madrid soit une étape de plus sur la route. De même, il contribuera à désengorger les grandes gares madrilènes et jouera un rôle clé dans l’entrée de nouveaux acteurs dans la libéralisation ferroviaire. Cette libéralisation a déjà montré qu’elle est un succès avec l’entrée de Ouigo sur la route Madrid-Barcelone, et ce n’est qu’un début. Avec l’entrée d’Ilsa, nous verrons une augmentation des services et lorsque les deux acteurs commenceront à circuler vers Levante et le Sud, nous verrons une généralisation de la réduction des prix et la possibilité de nouvelles routes. À mesure que de nouveaux corridors seront ouverts, avec la Galice comme prochaine entrée en service, nous verrons l’entrée de nouveaux agents et une toute nouvelle étape de la mobilité ferroviaire en Espagne & rdquor ;.

Le long de ces lignes, de Transportes ils argumentent à ce journal sa vision « moins radiale des infrastructures & rdquor; justifiant l’importance de Madrid cessant d’être une gare terminale et devenant une gare intermédiaire en raison de son emplacement grâce à un « beaucoup plus maillé & rdquor ; du système ferroviaire espagnol. « La mise en service du tunnel Chamartín-Torrejón de Velasco permettra à de nombreux trafics de ne pas s’arrêter à Madrid, mais de s’arrêter simplement dans la capitale. Tout cela s’inscrit dans la conception ministérielle de la mobilité maillée et dans laquelle le mode ferroviaire joue un rôle essentiel, mais pas le seul, précisent-ils auprès du ministère. En outre, ils se souviennent également que le transport ne viendra pas seulement de la main de la grande vitesse, mais aussi des systèmes Cercanías ou Media Distancia. Pour cela, au fur et à mesure qu’ils s’achèvent, il est essentiel de tirer parti de la technologie pour répondre aux demandes de la population espagnole. « Il faut moins parler du Haut Débit par rapport au réseau classique, et commencer à réfléchir à la manière de répondre aux besoins de mobilité des citoyens, où qu’ils se trouvent et de la manière la plus rationnelle et durable possible », concluent-ils.