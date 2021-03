Madrid reçoit une correction sévère et complique les barrages

30/03/2021 à 21:15 CEST

.

Le désespoir d’un Real Madrid dépassé par Anadolu Efes (83-108) et extrêmement tendu par les critères de l’arbitre, avec l’expulsion de l’entraîneur Pablo Laso au troisième quart pour avoir protesté, complique les « playoffs » pour les blancs, à qui il y a il reste deux finales pour entrer dans le top huit.

Real Madrid

.S

Real Madrid

(20 + 22 + 22 + 19): Alocen (11), Causeur, Deck (4), Garuba (12), Tavares (10) -initial quintet-, Taylor (2), Tyus, Rudy Fernández (13), Thompkins (19), Laprovittola (5), Abalde (3) et Carroll (4).

Anadolu .S

(20 + 21 + 35 + 32): Larkin (16), Simon (15), Anderson (9), Singleton (11), Sanli (17), -initial quintet-, Moerman (3), Beaubois (12), Micic (13), Dunston (10) et Pleiss (2).

Arbitres

Christos Christodoulou (GRE), Tomislav Hordov (CRO) et Tomasz Trawicki (POL). L’entraîneur local Pablo Laso a été expulsé pour deux fautes techniques (min. 29).

Incidents

Match de la trente-deuxième journée de l’Euroligue disputé au WiZink Center de Madrid (Palacio de los Deportes) sans spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus.

Au-delà du résultat encombrant, le résultat non seulement du grand départ de l’attaquant croate Krunoslav Simon (15) et du bon travail du centre turc Sertac Sanli (17 et 4 rebonds) est déterminant dans le passage aux tours de qualification de l’équipe d’Istanbul. , ainsi qu’Ils étaient les 31 visiteurs lancers francs (ils en ont marqué 26), le Real Madrid était déjà en remorque avant l’arbitrage controversé et devra jouer la passe contre les Olympiakos grecs à domicile et le dernier jour en visite à la Fenerbahce turque.

Les 19 points de l’Américain Trey Thompkins, la griffe d’Usman Garuba (12 points et 6 rebonds) et surtout le retour de Rudy Fernández, remis de ses problèmes de dos près de deux mois plus tard – son dernier match était le 5 février contre Baskonia – avec 13 points et sa griffe habituelle, ont été la meilleure nouvelle pour Madrid dans un après-midi Aciaga au WiZink Center .

Efes est sorti rapidement en attaque, sous la baguette d’un Simon a inspiré avec 13 points et trois triples sans échec seulement dans ce quart-temps (11-18, min.5) que Laso a tenté de défendre avec Fabien Causeur et Jeff Taylor, sans succès. Même sans pouvoir arrêter le Croate, Madrid n’a pas désespéré, a resserré la défense et a nivelé le duel en fin de quart (20-20).

Madrid manque de matelas

Madrid n’a pas profité d’un Efes raté en début de seconde – avec un Ergin Ataman extrêmement en colère dont les cris résonnaient dans un palais vide – mais lorsque le Serbe Vasilije Micic a commencé à frapper la cible, Alberto Abalde et Trey Thompkins ont répondu (35-31, min.25). Quand il semblait que Madrid partirait avec un petit coussin à la mi-temps, Sanli a canalisé un triple pour 42-41 à l’entracte.

.S s’échappe

L’équipe ottomane a changé sa recette après avoir traversé les vestiaires: des balles aux grands, Chris Singleton et Sanli, qui ont non seulement ajouté mais aussi pris des fautes et qui ont été rejoints par Micic. En seulement quatre minutes après le début du troisième quart-temps, Madrid était déjà dans un « bonus » et un autre triple de Sanli a consolidé l’échappée de l’Efes (50-62, min.25).

Le bureau blanc servait à ce que les Turcs n’aillent pas plus loin, et même la griffe de Carlos Alocén et Usman Garuba a permis aux blancs de soustraire quelque chose (62-67, min. 28).

Expulsion de Pablo Laso

Mais tout cela s’est terminé quand, dans une finale tendue du quatrième quart, une faute signalée à Trey Thompkins sur Shane Larkin a fait exploser Pablo Laso. « C’est une blague … Toute l’année pareil », a crié le coach blanc, avant d’être expulsé avec deux techniques de suite. Les tirs ont récupéré les douze points d’avance à l’extérieur (64-76).

La situation semblait intenable pour un Real Madrid perplexe avec une performance d’arbitrage extrêmement rigoureuse, et qui se voyait perdre 20 (69-89) à 7:38 pour la fin. Le temps mort demandé par Chus Mateo était pour peu, car Shane Larkin faisait toujours la fête, pour finir dans un 83-108 très volumineux qui classe l’Efes pour les «playoffs» et complique l’avenir des Blancs.