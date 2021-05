Madrid rejoint la candidature d’Aurier

05/10/2021

La position d’arrière droit est l’une des plus recherchées sur les marchés récents, en raison du peu d’offre qu’elle propose.

L’un des plus recherchés est Serge Aurier de Tottenham. Le Français met fin à son contrat à l’été 2022 et son renouvellement avec le groupe ‘Spur’ n’est pas à égalité, donc son feuilleton est peut-être l’un des plus sonores de cet été.

Après une saison institutionnellement instable à Londres qui s’est aggravée avec le départ de Mourinho, certaines pièces songeraient à chercher des sorties, et l’une d’entre elles serait Aurier. Tel que rapporté par Footmercato, l’arrière latéral maintient des contacts avec son ancien club, le PSG, à la recherche de son rêve de Ligue des champions, et avec Mauricio Pochettino, avec qui il a coïncidé à Tottenham. L’entraîneur est son meilleur supporter et ce serait lui, personnellement, qui le convaincrait de revenir à Paris.

Le PSG a une liste d’arrière latéraux en vue que cet été, ils n’exécuteront pas l’option d’achat Alessandro Florenzi, et reviendra à Rome. Une liste dans laquelle il y a un nom du Barça, comme celui de Emerson, actuellement au Betis.

Les mêmes informations suggèrent que les autres équipes qui ont approché leurs positions avec Aurier seraient Milan, l’Atlético de Madrid ou, plus récemment, le Real Madrid. Florentino est à la recherche de pièces détachées dans une position très délicate cette saison et il aime le profil du Français, car il sait s’adapter à différents schémas tactiques.

Comme indiqué, Aurier aurait déjà parlé avec son compatriote Varane pour en savoir plus sur la ville et l’équipe. Un Varane, avec qui Aurier a déjà coïncidé au RC Lens, qui n’est toujours pas clair sur son avenir.

Pour l’instant, Le prix de départ d’Aurier serait d’environ 12 millions d’euros, un chiffre à partir duquel Madrid devrait négocier.