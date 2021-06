Madrid rêve à nouveau de Micic : “Je ne sais pas s’il ira en NBA maintenant”

Vasilije Micic : 27 ans, Serbe, un meneur grand et fort (1,97) qui après avoir joué en Serbie, en Allemagne, en Turquie et en Lituanie pendant huit ans s’est installé à Anadolu Efes, où il a effectué trois saisons. Non seulement c’est réglé : a explosé pour devenir l’un des meilleurs joueurs d’Europe, le roi de la dernière Euroligue: MVP et membre du Meilleur Quintette de la phase régulière, MVP et champion du Final Four à Cologne. Ce doublet de MVP vers le titre n’est disponible que pour les très gros joueurs. Jusqu’à présent, il était signé par Dimitris Diamantidis, Vassilis Spanoulis, Nando De Colo et Luka Doncic. Maintenant, Micic joint son nom à une liste très illustre.

Micic a du coup, du talent et du corps à pénétrer, de la direction, du leadership… il a tout pour plaire. À Cologne, il a ajouté 25 points et 6 passes décisives contre le CSKA et 25 et 5 contre Barcelone. Avec 74-77 et à moins de trois minutes de la fin, il est apparu avec deux superbes paniers d’affilée qui ont empêché le Barça de boucler la remontée (les Catalans sont venus faire match nul). L’avenir immédiat de l’excellent meneur de jeu passe par les Jeux, si la Serbie surpasse une Pré-Olympique pour laquelle elle est en première présélection, puis, et c’était tenu pour acquis, la NBA.

Pourtant, la voie américaine n’est pas si claire pour le grand vainqueur du week-end à Cologne. Son agent, le puissant Misko Raznatovic, a surpris en s’interrogeant sur l’avenir du meneur sur le portail Novosti Online : « Il est prêt à être joueur de la NBA, mais je ne suis pas sûr que ce sera comme ça la saison prochaine. Je ne lui permettrai pas d’aller sur le banc tout le temps, comme cela est arrivé à Vassilis Spanoulis. Il ira en NBA quand tout ira bien. C’est peut-être cette année, ou peut-être pas. Tout est ouvert, si la NBA n’est pas juste avec lui, il devra attendre encore un an “. C’est une nouvelle d’un impact maximal pour Anadolu Efes, son équipe actuelle, et pour l’un de ses grands prétendants, le Real Madrid.

Micic a été, c’est un secret de polichinelle, un rêve de l’équipe blanche ces dernières saisons. Le joueur l’a reconnu en novembre 2019, lorsque Madrid l’avait identifié comme une option idéale pour remplacer Doncic, parti en NBA à l’été 2018 : « Il y avait une offre. Le Real Madrid est certainement le plus grand nom du basket, mais ma carrière m’a appris que ce qui est écrit n’est pas toujours important. Je me sens heureux et c’était assez important pour que je reste ici », a-t-il déclaré en référence à Efes, avec lequel il a été finaliste de l’Euroligue en 2019 et champion en 2021. Entre les deux Final Four, une année écourtée par la pandémie au cours de laquelle l’équipe turque était la favorite pour être sacrée. Ce succès a dû attendre un an.

Ce printemps, le nom de Micic est réapparu comme une option idéale pour le Real Madrid, mais il n’y avait guère d’aperçu car alors Il semblait que le Serbe était prêt à sauter le pas et tenter sa chance en NBA. Il a été repêché en 2014, par les Philadelphia 76ers (numéro 52), mais ses droits NBA ont beaucoup voyagé. En tant que futur second tour, ils sont partis en 2012 des Memphis Grizzlies aux Cleveland Cavaliers. Les Cavs ont envoyé ce choix à Philaldephia en février 2014, les Sixers l’ont repêché en juin 2014 et, après quelques spéculations sur son arrivée les saisons précédentes, l’ont échangé au Thunder d’Oklahoma City le 8 décembre 2020, avant le début de cette saison NBA. . Cela faisait partie d’une opération visant à déplacer les salaires et des tours de repêchage plus précieux: les Sixers ont envoyé Al Horford (pour se débarrasser de son salaire) au Thunder avec Theo Maledon (numéro 34 au repêchage 2020) et un premier tour de 2025 Et ils ont accueilli Terrance Ferguson, Danny Green et, curieusement, à Vincent Poirier, le pivot français qui a ensuite été coupé et qui joue déjà pour le Real Madrid.

Ainsi, et sauf opération dans laquelle il pourrait être inclus avant le début de la saison 2021-22, Micic devrait évoluer dans le Thunder d’Oklahoma City s’il décide de faire le saut en NBA. Cette franchise a ses droits, donc Micic ne peut pas choisir une destination, comme Facundo Campazzo, qui n’a pas été sélectionné en 2013 et avant cette saison il a pu opter, en tant qu’agent libre, pour les Denver Nuggets, une franchise dans laquelle il savait qu’il allait concourir pour le maximum. En fait, il joue maintenant dans les séries éliminatoires de l’Ouest.

Pour Micic, la situation pourrait être difficile. Parce que à 27 ans il rejoindrait une équipe pleine de jeunes et en pleine reconstruction, déjà loin des années dorées qui se sont terminées avec les départs de Kevin Durant, d’abord, et de Paul George et Russell Westbrook, plus tard. Le Serbe semblait, dans n’importe quel chaos, l’avoir clair, et en avril on a appris que Il avait rejeté l’offre de renouvellement de l’Efes et l’approche du Real Madrid. Mais cela aurait pu changer maintenant, si vous écoutez les paroles de votre agent.



Le Thunder ajoutera l’un des meilleurs joueurs au prochain repêchage cet été car ils ont terminé avec 22 victoires et 50 défaites en saison régulière. Ils ont eu 19-24 ans et à partir de là, avec pour objectif d’améliorer leurs options de repêchage, ils ont lié 23 défaites en 24 matchs avec de nombreux battements. et l’une des plus grandes différences de points contre dans l’histoire de la NBA. Chez OKC il y a un jeune entraîneur, Mark Daigneault (35 ans), et une équipe qui se reconstruit avec un meneur visant une star comme le Canadien Shai Gilgeous-Alexander (22 ans) et deux joueurs de haut vol comme le aussi le Canadien Lu Dort et Darius Bazley.

De plus, le Thunder s’occupe d’autres jeunes comme Isaiah Roby et Aleksej Pokusevski, un Serbe de 19 ans très écolo mais avec un plafond très haut. D’autres comme Gabriel Deck cherchent leur place, dans l’équipe et en NBA. Et le Français Theo Maledon (19 ans) a la confiance de la franchise comme une autre base pour l’avenir. Selon le choix avec lequel le Thunder termine, un autre meneur (Jalen Suggs, Davion Mitchell) ou un autre garde (Jalen Green, Moses Moody…) pourrait arriver de l’un des meilleurs choix du repêchage. Micic aurait donc une concurrence avec de très jeunes joueurs et (en ce qui concerne la distribution des minutes) d’une valeur stratégique pour le Thunder et, sauf surprise, très peu de chances que son équipe soit parmi les meilleures de l’Ouest. Ces doutes sportifs, individuellement et collectivement, peuvent freiner son illusion de jouer dans la meilleure ligue du monde. Nous verrons ce qu’il décide.