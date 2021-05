Madrid rêve d’accomplir son “ miracle ” à Istanbul

05/04/2021

Ce que fait le Real Madrid dans cette série contre Anadolu Efes c’est enlever son chapeau… peu importe comment est le Barça (le chapeau). Atteindre le cinquième match après 2-0 et après avoir commencé le dernier quart-temps plus de 10 points contre l’équipe la plus en forme du tournoi est extraordinaire.

Et plus si l’on tient compte du fait que les hommes de Pablo Laso n’ont pas le blessé Anthony Randolph ni avec les deux joueurs que la NBA leur a arrachés: le meneur Facundo Campazzo (Denver Nuggets) et Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder). En plus de cela, le «géant Walter Tavares a raté les deux derniers duels (ce sera un doute cet après-midi) et Vincent Poirier ne pourra pas jouer en Euroligue.

Bref et malgré cette peau d’agneau, la boîte blanche joue aussi la vie ce mardi à 18h45 sur la piste d’un Anadolu Efes qu’il n’aurait jamais pensé être dans cette situation extrême quand il a dominé la série 2-0 et a gagné au WiZink Center 61-74 avec seulement 5:10 à jouer. De plus, il ne faut pas oublier que les Madridistas ont souffert jusqu’au bout pour atteindre les quarts.

Cependant, Les hommes d’Ergin Ataman ont arrêté de jouer et ont fini par perdre 80-76 après avoir concédé une course de 19-2. Cet ensemble est devenu exactement le même dans le quatrième match, également terminé par une victoire de Madrid 82-76.

Pablo Laso et Ergin Ataman … il ne peut en rester qu’un

«Nous connaissons la difficulté, mais la motivation doit exister et elle existe. Je vois bien l’équipe, prête à connaître la difficulté, à la comprendre et à rivaliser au maximum ”, a commenté Pablo Laso. «En ce moment, je dirais que j’aimerais avoir tout le monde. Je suis optimiste & rdquor;, a ajouté le Vitorian interrogé sur l’état de Tavares, notamment.

Olimpia Milan-Bayern, un autre duel sans filet

Du troisième tour qui sera défini par ordre chronologique le rival du FC Barcelone ou du Zenit sortira en demi-finale du Final Four. Jusqu’à présent, AX Armani Olimpia Milan et le Bayern Munich ont toujours prévalu à domicile. Ceux d’Ettore Messina ont été 2-0 dans le match nul (79-78 et 80-69) et ceux d’Andrea Trinchieri ont égalisé sur leur court (85-79 et 85-82).

Kyle Hines vise à remporter sa cinquième Euroligue

L’expérience joue en faveur de l’équipe milanaise, avec Kyle Hines (quatre fois champion, deux avec l’Olympiacos et deux avec le CSKA) et avec Sergio Rodríguez de Tenerife (un avec Madrid et un avec le CSKA). En face, l’ambition et la rébellion de Wade Baldwin IV, avec Kevin Punter, Zan Sisko et Zach Leday comme «écuyers».