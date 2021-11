Madrid s’accroche à Yabusele pour s’imposer à Munich

11/05/2021 à 23:48 CET

.

Le Real Madrid a marqué une victoire importante à Munich contre le Bayern, 76-80, s’accrochant à Guerschon Yabusele quand dans les trois dernières minutes Walter Tavares Quoi Vincent Poirier ils ont été éliminés par cinq personnes.

Madrid est sorti pour tous dès le début et la présence de Alberto abalde et Adam Hanga, à tour de rôle en position de base, il l’a montré, bien que ce soient Walter Tavares et Guerscon Yabusele qui se soient chargés de faire voler l’équipe dans les cinq premières minutes.

Le 4-11 au milieu du premier quart-temps avec Tavares dominant sous les cerceaux et 5 points et Yabusele avec 6 points, a fait réagir le Bayern, qui à travers Augustine Rubit a renversé la donne d’une manière presque incroyable.

Madrid est devenu sombre et n’a pas revu le panier jusqu’aux derniers instants du quart lorsque Vincent Poirier a marqué le match nul à 13 avec lequel les 10 premières minutes se sont terminées.

Frotte le il a prolongé son état de grâce en marquant les deux premiers paniers du deuxième acte, 17-13 (min.11). Madrid n’avait marqué aucun des 6 triples qu’ils avaient tentés et cela devait être Sergio Llull, bien sûr, celui qui a ouvert la boîte de loin. Tristan Vukcevic a pris note et un autre triple a rendu Madrid aux numéros bleus, 17-19 (m.12).

Madrid a commencé à donner de bons sentiments derrière et en attaque et seul le travail spectaculaire et le succès de Chasseur d’Othello retardé l’avance du marqueur madrilène, mais les 5 triples ont marqué et un autre arreón de force et de puissance de Yabusele, avec un dunk NBA en contre-attaque avec l’aide de Jeff Taylor, a déterminé qu’à la mi-temps, l’équipe de Pablo Laso est reparti avec un 32-43 au tableau d’affichage.

Les 30 points marqués par l’équipe espagnole dans ce deuxième quart-temps sont la meilleure explication de ce qui s’est passé, ainsi que le fait que seulement 4 ballons ont été perdus et le rebond a été dominé par 15-21.

Le Bayern s’en sort mieux au troisième quart et en 2,30 minutes, il marque un 9-2 partiel (41-45) qui resserre la lumière et lui permet de grandir dans le moral.

Abalde Avec 7 points d’affilée, il a redonné une avance plus confortable à son équipe, 44-52 (m. 24,45) dans un match dans lequel Madrid n’a pas tout à fait pris les rênes du jeu et dans lequel le Bayern semblait toujours être une étape devant derrière mais avec des options pour grimper sur la barbe de son rival.

La bonne défense sur Vladimir Lucic, et son faible score, était une autre des clés jusqu’à ce moment, bien que le retour de chasseur Il a de nouveau donné des ailes à l’équipe allemande, 49-52 (m.26). Deux minutes avant la fin du troisième acte, une faute tacite sur Fabien Causeur et une technique au banc madrilène, a permis aux Allemands d’égaliser au tableau d’affichage, 53-53.

Le faible score de l’équipe espagnole, 21-10 en 8 minutes, pesait sur leur performance. L’entrée et un panier à la table de Lulle, un triple de Yabusele et deux sans Rudy étaient la meilleure réaction possible en 1 minute, 53-60, bien que la bonne performance de Darrun Hilliard, 58-60, ils ont laissé toutes les options ouvertes pour la dernière période.

Thomas Deshaun il a de nouveau égalisé, 60-60, et HilliardDès le coup franc, il a donné l’avantage aux Bavarois, 62-60 (m.31,30), après de nombreuses minutes. Rudy sur son premier triple au cinquième essai et un autre sur Causeur Ils ont ramené Madrid à la domination du tableau d’affichage, 62-66 (m.33,20).

Avec Tavares et Poirier sur la piste, Madrid a essayé de se déséquilibrer sous les cerceaux et les espaces ouverts sur le périmètre, mais une technique à Poirier défait les plans de Laso avec ses tours jumelles, 65-66 (m.35).

Un triple de Thomas, 68-66, a été répondu par un autre par Yabusele, 68-69 mais une autre technique, cette fois à Tavares, le cinquième, et le cinquième personnel également à Poirier quelques secondes plus tard, ils ont laissé Madrid sans pivots pendant les 3 dernières minutes, 73-69.

Yabusele il a émergé à nouveau et un triple et deux jeux gratuits, plus deux autres gratuits de Lulle dans les dernières secondes, ont donné à Madrid la victoire 76-80.