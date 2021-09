Madrid s’associe à la chance et bat l’Inter au dernier souffle

15/09/2021

Le à 23:32 CEST

Le Real Madrid a fait ses débuts en Ligue des champions avec une victoire heureuse sur l’Inter Milan. Les blancs ont été confiés à Courtois survivra en première mi-temps et de grandir dans la seconde moitié sous la baguette de Vinicius. Alors que le match se dirigeait vers un match nul, les deux changements d’Ancelotti, Camavinga et Rodrygo, liés pour que le Brésilien donne la victoire dans le dernier souffle.

INT

FOU

Inter

Handanovic, Darmian (Dumpfries, 55′), Skriniar, De Vrij, Bastoni, Perisic (Dimarco, 55′), Barella (Vecino, 84′), Brozovic, Çalhanoglu (Correa, 64′), Lautaro Martínez (Vidal, 64′) ) ) et Dzeko

Real Madrid

Courtios, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Casemiro, Valverde, Modric (Camavinga, 79′), Lucas Vázquez (Rodrygo, 65′), Benzema et Vinicius (Asensio, 91′)

Arbitre

Daniel Siebert (allemand). TA : Lautaro (44′) / Alaba (60′)

Incidents

Stade Giuseppe Meazza, 38 000 spectateurs

Carlo Ancelotti était plus fin qu’au début lorsqu’il a surpris dans l’alignement, laissant Hazard sur le banc et plaçant Lucas Vázquez à côté de Benzema et Vinicius. Un changement conçu pour gagner en cohérence et ralentir Perisic. Madrid avait le contrôle de la gauche interista, mais a subi des horreurs de l’autre côté.

Nacho a joué comme arrière gauche, tandis qu’Alaba était un arrière central, et l’équipe de jeunes blancs a été totalement dépassée par le duo Darmian-Barella. Le bombardement interista a été total et Courtois a dû se multiplier pour sauver son équipe. Dzeko et Lautaro ont caressé le but, ainsi que Skriniar d’une tête puissante. Madrid était confus et sa meilleure chance est venue d’un coup franc avec une tête de Militao qui est parti en léchant le poteau.

Madrid a tenté de surprendre le compteur, mais Vinicius a été très bien soutenu et Lucas Vázquez a montré ses lacunes offensives. Les Italiens ont de nouveau carburé avec Lautaro près du but, ainsi que Brozovic avec un coup du lapin. Et encore mieux était l’occasion Dzeko à bout portant qui percute à nouveau un colossal Courtois.

Repos reposant

La pause a été bonne pour les blancs qui sont sortis après la reprise avec un esprit différent. Les attaques ont changé de camp et la défense transalpine a dû être pleinement employée pour la première fois. Malgré cela, c’est Dzeko qui a encore frappé et Courtois de répondre.

Vinicius est sorti de sa léthargie et a commencé à sprinter dans le groupe. Le Madrid est apparu à la région avec assiduité et Carvajal est entré comme un tourbillon pour connecter une chaussure qui a forcé Handanovic à répondre avec de belles réflexions.

Le match s’est terminé par un donnant-donnant dans lequel l’Inter a semblé accepter le point après avoir perdu les chances de la première mi-temps et a fini par payer pour sa lâcheté. Valverde combiné avec Camavinga, qui a laissé le ballon à Rodrygo pour marquer d’un tir mordu à la dernière minute. La récente signature de Madrid est toujours éclairée à ses débuts, avec un but et une passe décisive. Les changements d’Ancelotti ont fonctionné et entre Rodrygo et Camavinga ils ont été les architectes du triomphe in extremis.