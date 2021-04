Madrid se soumet à une magnifique Penya au dernier quart

18/04/2021 à 21:06 CEST

Le Real Madrid a réagi à temps pour vaincre un grand Joventut de Badalona ce dimanche (101-92) qui, après avoir eu le leader contre les cordes pendant presque tout le match, a cédé dans le dernier quart-temps au réveil des Blancs emmené par Sergio Llull et au succès du triple pour ajouter son seizième triomphe en championnat et pense déjà à son doublé rendez-vous cette semaine avec Anadolu Efes en Euroligue (101-92).

RMA

JOV

REAL MADRID, 101

(18 + 26 + 21 + 36): Laprovittola (10), Causeur (10), Abalde (12), Garuba (14), Tavares (12) -partant cinq-, Poirier (9), Alocen, Carroll (13) , Thompkins (6) et Llull (15).

JEUNE, 92

(24 + 23 + 25 + 20): Bassas (5), Ribas (20), Morgan (15), Parra (5), Brodziansky (15) -partant cinq-, Dimitrijevic (13), Tomic (8), Dawson (2), Parrado (2), Ventura (3), Allen et Birgander (4).

ARBITRES

Fernando Calatrava, Alberto Baena et Alfonso Olivares. Ils ont éliminé Connor Morgan local pour fautes (31:34).

INCIDENTS

Match correspondant au 32e tour de la Ligue Endesa joué à huis clos au WiZink Center (Madrid).

Après trois quarts de retard sur le tableau de bord, dans lequel ils n’étaient pas à l’aise sur le terrain, l’équipe blanche a évité ce qui aurait été sa deuxième défaite en ACB. en dominant les dix dernières minutes par un 36-20 retentissant cela a évité les surprises lors du retour en Espagne du Français Vincent Poirier, qui a laissé une bonne impression à ses débuts.

Dès le saut initial, les hommes verts et noirs ont oublié leurs absences et à quel point ils sont arrivés au WiZink Center, punis physiquement. Ils ont joué avec discrétion, ils ont encadré le leader à chaque action et, avec leur grand succès du périmètre et six triples dans un grand premier quart-temps, ils ont dominé le jeu et le tableau de bord tout au long de la première mi-temps, avec Pau Ribas et Connor Morgan comme les hommes les plus titrés.

La Penya a fait le premier acte avec solvabilité (18-24) et au début de la seconde, deux actions 2 + 1 consécutives de Nenad Dimitrijevic ont porté le revenu du visiteur à dix points pour la première fois, au désespoir de Pablo Laso, qui n’a pas pu activer son équipe ou trouver des solutions sur le banc.

Les tireurs locaux n’ont pas eu leur après-midi jusqu’à ce que Llull saute sur la piste et enchaîne quelques coups extérieurs qui ont stimulé ses coéquipiers et resserré le score grâce à une course de 10-2. Fabien Causeur et un Usman Garuba qui ont terminé avec deux chiffres (14 points et 12 rebonds) ont rejoint la cause, même si Joventut n’a pas abandonné et a continué avec le leur, avec un ballon de basket pratique et efficace qui l’a maintenu en tête jusqu’à la pause (44-47. min 20).

L’échange de coups s’est poursuivi après le passage des vestiaires. Les joueurs de Carles Durán ont repris leur idylle avec le triple. Deux coups sûrs consécutifs de Morgan, auxquels il a ajouté quelques lancers francs, ont maintenu la domination des visiteurs, tout en Le Real Madrid a confié sa chance à Tavares, qui est revenu sur le terrain après plusieurs minutes passées sur le banc.

Carles Duran a très bien relevé le jeu

Vladimir Brodziansky a mis son équipement sur son dos, et avec neuf points au troisième quart-temps, il a forcé Laso à arrêter le match alors qu’il était neuf et n’a trouvé aucune solution au black-out de ses hommes en attaque, où ils ont enchaîné les pertes et les erreurs de manière dangereuse. Deux triples de Garuba et Abalde semblaient activer le leader, qui en descendait sept dans les dix dernières minutes (65-72, min 30).

En un peu plus d’une minute, la différence s’est évaporée. Le troisième triple de Llull a été suivi de deux coups sûrs sous les cerceaux de Tavares et d’un Garuba omniprésent qui a égalisé à 72 ans après plusieurs minutes de retard et a forcé un Carles Durán à demander un temps mort, qui dans la prochaine action a perdu Morgan, l’un de ses meilleurs hommes à ce moment-là, en raison de fautes.

Trente minutes plus tard, le Real Madrid a définitivement repris le commandement grâce à un coup franc de Tavares, qui a été suivi de deux autres triples par Llull, un vrai tireur blanc avec Alberto Abalde qui a également brillé sur les lieux.

La Penya n’a pas abandonné, mais il n’avait plus la force pour tenir tête à un rival supérieur qui, avec les fonctions accomplies dans la Ligue Endesa, est jeté dans son match nul contre Anadolu Efes, dans le but de revenir cette saison dans le Final Four.