Madrid s’envole contre une Valence diminuée

10/10/2021 à 20:48 CEST

L’apparition du français Thomas heurtel et de Rudy Fernandez en la segunda parte, tras no haber participado en la primera, permitió que el Real Madrid despegase en su visita a un correoso pero mermado Valencia Basket y lograr una fluidez ofensiva con la que logró una victoria más cómoda de lo que se auguraba tras una igualada Première partie.

VAL

RMA

Basket Valence (23 + 16 + 21 + 19)

Hermannsson (20), Puerto (4), Claver (7), Pradilla (4), Dubljevic (6) -cinq titulaires- Dimitrijevic (12), López-Arostegui (3), Labeyrie (8), Ferrando (-), Bressan (-), Jiménez (-) et Rivero (15).

Real Madrid (20 + 22 + 22 + 29)

Williams-Goss (7), Abalde (9), Taylor (4), Yabuselle (11), Tavares (10) -cinq titulaires- Heurtel (11), Rudy Fernández (12), Hanga (5), Vukcevic (5) , Alocén (2), Poirier (7) et Lulle (10).

Arbitres

Pérez Pizarro, Castillo et Olivares. Sans éliminé.

Incidents

La Fonteta. 6 300 spectateurs.

Sans dommage apparent après avoir subi sur le court de l’Olympiacos, vendredi, la première défaite de l’année, Madrid a débuté par une attaque fluide et chorale que la défense locale n’a pas su brouiller. Mais la capacité de production de Martin Hermannsson Cela a permis à Valence d’abord de s’accrocher au match et, plus tard, lorsque l’Islandais a commencé à alimenter les triples ouverts de ses pivots, récupérer un petit désavantage et prendre l’avantage (16-15, m.7).

La rotation a commencé Pablo Laso et Sergio Llull Il a assumé la direction offensive de son équipe, ce qui a calmé Madrid mais pas trop efficace en raison de l’amélioration défensive des locaux. Valence trouvé dans Louis Labeyrie et surtout dans Jasiel rivero deux références inattendues en défense et en attaque, qui lui ont permis de garder le match à égalité (36-36, m.17).

Un trippé de accalmie Quasiment sur la corne d’une possession, il a donné un dernier coup de pouce à Madrid pour dominer les deux dernières minutes de la première et arriver, avec un panier honorable de Guerschon Yabuselle, à rejoindre la pause avec un petit avantage (39-42, m. 20).

Laso a parié au début du troisième quart pour Heurtel et Rudy Fernandez, inédit dans la première partie, et cela a fonctionné pour lui. Le Français a donné plus de fluidité à l’attaque de son équipe et le Majorquin vise depuis la ligne des 6’75. Avec ces armes, les visiteurs ont consolidé et accru leur avantage malgré le fait que Valence ait résisté au désengagement, encore une fois grâce à Hermannsson (55-61, m.29).

Mais au début du dernier trimestre, un autre triple de Rudy Fernandez et quelques actions de Heurtel a donné un second coup de pouce à Madrid, qui s’est également resserré en défense et a rappelé à Valence le manque d’arguments offensifs qu’il gère avec les blessures de Sam Van Rossom, Klemen Prepelic et Mike Tobey (60-73, m.32).

Un nouveau triple de Rudy (qui avait raison dans quatre de ses six tentatives) a envoyé un Valence sur la toile qui s’est senti incapable de continuer à arrêter son rival et qui a dû se contenter du fait que Hermannsson minimiser l’effet de la tempête de triples avec laquelle Madrid a clôturé l’affrontement.