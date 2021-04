Madrid signe le pivot Vincent Poirier après le “ spantá ” de Gabriel Deck

09/04/2021 à 18:32 CEST

Le Real Madrid a réagi rapidement après avoir rencontré jeudi soir que Gabriel Deck quittait Madrid pour rejoindre le Thunder d’Oklahoma City.. Selon La Sexta, Madrid a déjà conclu un accord avec le pivot français Vincent Poirier, qui rejoindra immédiatement la discipline blanche.

Poirier, 2,13 mètres et 27 ans, signera pour le reste de la saison et trois autres saisons et sera jumelé dans le match intérieur avec l’étoile de l’équipe, Walter Tavares. Certainement une paire de hauteur, même s’il ne semble pas que les deux puissent partager une piste en même temps.

Madrid n’a pas hésité à clôturer l’opération le plus tôt possible puisque le joueur était sans équipe en NBA -les Knicks l’ont récemment coupé-, et avait déjà plusieurs prétendants pour revenir au basket européen.. Poirier ne pourra pas jouer dans la section décisive de l’Euroligue, puisque la période d’inscription des joueurs est terminée, mais il pourra le faire en Endesa League.

Ancien joueur de Baskonia

Poirier connaît déjà la Ligue Endesa depuis qu’il a joué deux saisons à Baskonia, et dans la dernière, il a en moyenne 12 points et 8,2 rebonds en Euroligue.. Ses bons chiffres ont attiré l’attention de la NBA, mais pas il a eu trop d’opportunités, il a donc finalement décidé de retourner en Europe.

Le Français n’a disputé que 32 matchs en deux saisons, entre les Boston Celtics et les Philadelphia 76ers. Maintenant, les Knicks l’ont coupé et il a choisi Madrid, dans une signature d’impact pour “ cacher ” l’échec de ne pas avoir pu conserver Deck., l’un des meilleurs joueurs de l’équipe, mais qui avait le pire salaire de l’équipe.