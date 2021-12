Madrid train avec un masque !

22/12/2021 à 20h40 CET

Alors que la première équipe de football surveille les armes pour affronter l’Athletic avec de multiples pertes dues au coronavirus, le basket blanc est aussi dans une situation extrême à la veille de leur duel ce jeudi contre le CSKA Moscou.

Même si la situation pourrait changer dans les prochaines heures si un autre positif est annoncé, Aujourd’hui, l’Euroligue insiste pour que le match se joue et pour cette raison, il a exhorté le club de Moscou à monter dans l’avion et à se rendre dans une capitale de l’Espagne où il se trouve déjà.

Et c’est que les problèmes physiques de Rudy Fernández et les blessures d’Alberto Abalde, Carlos Alocén, le jeune Eli Ndiaye et un Trey Thompkins qui n’a pas encore fait ses débuts cette saison se rejoignent jusqu’à ce que cinq victimes dues à une pandémie qui ne s’arrête pas malgré le fait que ses effets, notamment sur la population vaccinée, ne ressemblent même pas de loin à ceux de l’année dernière en termes de gravité et de victimes.

En plus de l’entraîneur Pablo Laso (il dirigera le match Chus Mateo), ils ne sont pas disponibles en raison d’avoir contracté le virus Vincent Poirier, Juan Núñez, Guerschon Yabusele, Thomas Heurtel, Fabien Causeur et Anthony Randolph, qui a été rattrapé peu de temps après avoir surmonté une longue et pénible blessure au tendon d’Achille.

Hanga et Tavares, également avec un masque

| TWITTER

Pour tout cela, Le Real Madrid a décidé que lors de la dernière séance d’entraînement avant l’affrontement contre le champion 2019, ses joueurs portent un masque au moins dans les exercices individuels, comme on peut le voir dans les captures d’écran publiées sur Twitter.

Et est-ce encore un cas de covid pourrait signifier la suspension de la réunion dans un calendrier super compressé, ce qui serait un revers majeur pour les Blancs. Quoi qu’il en soit, la réalité est que la pandémie frappe à nouveau à la fois la société en général et le monde du sport en particulier.