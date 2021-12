Madrid vaut la cravate

12/07/2021 à 11:53 CET

pari

Real Madrid – Inter Milan mardi, 21h00

Le Real Madrid accueille mardi l’Inter Milan avec presque tous les devoirs sont faits dans votre groupe. Le bon travail des Madridistas dans presque tous les matches leur permet d’affronter cet affrontement avec la certitude que même un match nul leur vaut la peine de se qualifier comme premiers du groupe, le grand objectif de ce premier tour de la compétition.

UNE tirer ou gagner des Blancs est payé à [1.33], un quota très bas et qui en dit long sur la puissance d’un Real Madrid qui s’est beaucoup amélioré grâce à Vinicius. Pourtant, les hommes de Carlo Ancelotti ne comptent pas pour ce match avec Karim Benzema, blessé contre la Real Sociedad. On ne sait pas si le Français atteindra le derby de la Ligue espagnole.

Remplacera le surprenant Luka Jovic, qui a marqué son deuxième but en tant que madridista contre les Basques et a également donné une passe décisive à Vinicius. Le but du Serbe est inscrit à [2.88], un quota très juteux, bien que risqué en raison du peu de sens du but dont l’ancien Eintracht Francfort a fait preuve.

Madrid va trouver une équipe qui n’a plus perdu depuis le 16 octobre, qui a remporté ses cinq derniers matchs et vient de frapper Roma 0-3 en 35 minutes. De plus, ils n’ont pas encaissé de but lors des quatre derniers matchs. C’est pourquoi la double chance de victoire ou de nul des Italiens à [1.57] Il n’a pas l’air mauvais, même s’il est aussi un peu court. C’est pourquoi nous allons opter pour l’option COMBIPARTIDO pour ajouter un peu plus de puissance au pari.

