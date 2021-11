Madrid veut être leader avec un Benzema et un Atlético déchaînés, contre vents et marées

11/02/2021

Le à 19:59 CET

Betfair

Les deux équipes madrilènes reviennent un jour de plus en Ligue des champions avec des pronostics totalement opposés. Les élèves de Simeone, qui occupent la deuxième position du tableau, devront lutter contre les pronostics à Anfield pour remporter la victoire et se rapprocher de la direction du groupe B. Au contraire, ceux d’Ancelotti, également deuxième de leur groupe, ont le soutien des pronostics pour battre le Shakhtar Donetsk à domicile et atteindre le leadership du Groupe RÉ.

Benzema est le roi

Pour la deuxième saison consécutive, le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid se rencontrent en phase de groupes de la Ligue des champions – les Ukrainiens ont battu le Real Madrid lors des deux matches de la saison dernière (2-3 à l’extérieur, 2-0 à domicile), tandis que les Blancs se sont vengés en Ukraine d’un petit coup de main.

L’équipe ukrainienne est la deuxième meilleure, en termes de score, pour les blancs qui ont marqué 15 buts en 5 matchs contre Donetsk (3 buts en moyenne, pour 3,4 contre Galatasaray) et les pronostics envisagent une victoire. En fait, un autre 5-0 comme au match aller se négocie comme 0-1 pour son rival (cotes de 25,0 et 4%). 2-0 est le résultat le plus probable, Benzema étant le favori ayant marqué 10 buts lors de ses 10 derniers matchs au Bernabéu.

Anfield, l’autre temple sportif

Liverpool et l’Atlético de Madrid se retrouvent après le vibrant 2-3 du Metropolitano il y a quelques jours, tous deux sont les favoris pour accéder au deuxième tour selon les prévisions de Betfair, qui évaluent la cote rojiblancas à 1,5 (66,7%) devant Porto. (2,63, 38 %) et Milan (cotes de 10,0 et 10 %). Liverpool se qualifiera et aussi en tant que champion.

Malgré les prédictions favorisant Klopp (1,6 et 62,5% de part) par rapport aux 5,0 de Simeone (20%), la vérité est que les colchoneros n’ont jamais perdu à Anfield et ont le plus des précédents qui indiquent que l’équipe anglaise n’a remporté que deux de leurs 13 duels dans leur fief contre des équipes espagnoles. Salah et Suárez sont les favoris de chaque côté pour marquer. Alors que l’Egyptien compte 13 buts en 20 matchs à Anfield et que son quota à marquer est de 1,75 (57,1%), celui de l’Uruguayen tire jusqu’à 2,9 (34,5%), selon sa mauvaise séquence à l’extérieur où il n’a qu’1 but. en 9 duels.