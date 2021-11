Madrid visite le tribunal de l’équipe de mode

16/11/2021 à 03:48 CET

EUROLIGUE : Villeurbanne vs Real Madrid

Semaine après semaine, l’Euroligue nous offre de vrais grands matchs comme celui qui se mesurera ce jour face à l’Asvel Villeurbanne de TJ Parker – le frère du légendaire meneur des Spurs – avec le Real Madrid. Les blancs ont une sortie difficile sur un court très chaud et devront travailler dur pour être victorieux. Les garçons de Laso ont perdu leurs deux matchs dans l’actuelle Euroligue dans des scénarios compliqués tels que le court Olympiakos et le court Unics Kazan. Dans les deux cas, ils sont tombés en dessous de 68 points, signe de ce à quoi s’attendre pour les Madridistas.

Et c’est que Villeurbanne présente un bilan de quatre victoires et une seule défaite -face au Maccabi- dans un plateau où le public se tourne vers avoir une grande partie de l’équipe de France qui ne joue pas en NBA. Ainsi, les blancs sortent favoris pour remporter un [1.40] étant une option attrayante, mais pas définitive. Pour ce match nous recommandons d’opter pour un score faible et nous pensons que le quota qui marque qu’il y aura moins de 158,5 points dans le match à [1.88]. Madrid connaît l’importance de remporter des victoires à l’extérieur.

EUROLIGUE : Barça vs CSKA

Pour beaucoup, ce match était la finale attendue de ce 2022, mais les choses ne se sont pas passées comme tout le monde le pensait en Russie. Le CSKA a connu un début de saison lent, récoltant cinq victoires et quatre défaites, tandis que le Barça arrive avec sept sur son casier et seulement deux défaites. Les Catalans affrontent ce classique sachant que les Moscovites ont l’une des pires défenses de l’Euroligue et qu’ils sont les meilleurs buteurs de la compétition, laissant chaque soir plus de 81 points. Les choses semblent claires et nous invitent à penser qu’il y a plus de 152,5 points dans ce match est une véritable aubaine à [1.88].

Ensuite, il y a le score final et les chances parlent d’elles-mêmes en nous offrant le triomphe culé à [1.34] contre un CSKA qui, malgré un bilan positif de 16-12 contre les Catalans au cours de ce siècle, suscite de nombreux doutes après avoir perdu des matchs en gaspillant inexplicablement de grands avantages. Nous verrons si les tambours de lit pour entraîner Itudis sont vrais dans un match où le Barça peut leur faire beaucoup de chrysalide.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder ce match et toute l’Euroligue gratuitement sur le site Web et dans l’application Betfair juste en étant client. Vous avez à votre disposition le dixième tour du meilleur basket du Vieux Continent. Profitons de la magie du basket.