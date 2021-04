Madridejos quitte l’UD Almansa sans ajouter de points (0-2)

04/04/2021 à 23:36 CEST

le Madridejos il a gagné dans le fief de la UD Almansa par 0-2 le match qui a commencé son parcours dans la deuxième phase de la troisième division, tenue ce dimanche dans le Municipal Paco Simón. Après le résultat obtenu, l’équipe madrilène est huitième avec 18 points à la fin du match et le UD Almansa quatrième avec 23 points dans le casier après le match.

La première équipe à marquer a été la Madridejos, qui a ouvert le tableau de bord grâce à un peu de Imran à la 41e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe madrilène, qui s’est distanciée grâce à un but de Bamba juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 44, terminant la première mi-temps avec un 0-2 dans la lumière.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de la UD Almansa a sauté du banc Préserver, Couteaux de poche, oscar, Sanchez et Chema Matea remplacer Chapu, Couteaux de poche, Pâques, Victor Marti et Garcia, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Essiam, Les saints, Villena, Buba et Guérit, qui a sauté sur l’herbe pour Imad safa, Herenas, Xavi Pons, Bamba et Imran.

Un total de sept cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Fernan Navarro, Garcia et Préserver et carton rouge à Fernan Navarro (2 jaunes). De son côté, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Boucles, Roch, Imran et Roy.

Avec ce résultat, le UD Almansa reste avec 23 points et le Madridejos il monte à 18 points.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le UD Almansa jouera son match contre lui Conquête à domicile. Pour sa part, Madridejos jouera à domicile son match contre lui Athlétique Ibañés.

Fiche techniqueUD Almansa:Chema Navarro, Septién, Fernán Navarro, Garcia (Chema Matea, min.84), Pascu (Oscar, min.63), Abellán, Ripoll, Víctor Martí (Sánchez, min.84), Chapu (Coto, min.46), Navajas (Navajas, min.46) et MatiMadridejos:Roy, Moha, Diarrassouba, Xavi Pons (Villena, min.72), Riza, Herenas (Santos, min.69), Bamba (Buba, min.84), Imran (Mends, min.84), Navarro, Roch et Imad Safa (Essiam, min 69)Stade:Municipal Paco SimónButs:Imran (0-1, min.41) et Bamba (0-2, min.44)