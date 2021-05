Madridejos reçoit UD Almansa

07/05/2021 à 19:31 CEST

Samedi prochain à 19h30, le match de la sixième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, qui mesurera le Madridejos Pourtant le UD Almansa dans le Nouveau terrain de football.

le Madridejos Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au sixième jour après avoir subi une défaite contre lui Manzanares lors du match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont gagné dans l’un des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec 18 buts pour et 41 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le UD Almansa a réussi à vaincre le Pedroñeras 4-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Pâques, Victor Marti, Marc Baptiste Oui Côte, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Madridejos. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté trois et ajoute un chiffre de 30 buts contre 27 en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Madridejos Il a un bilan d’une défaite et d’un match nul en deux matches disputés dans son stade, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Aux sorties, le UD Almansa Il a un bilan d’une victoire et une défaite en deux matchs joués, ce qui en fait un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Nouveau terrain de football, obtenant en conséquence deux défaites et trois nuls en faveur de la Madridejos. Le dernier match auquel ils ont joué Madridejos et la UD Almansa dans ce tournoi a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminé sur un résultat de 0-1 pour le UD Almansa.

En référence à leur position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les visiteurs sont au-dessus de la Madridejos avec une différence de 13 points. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec 19 points au classement. Pour sa part, UD Almansa elle est deuxième du tableau avec 32 points.