Madridistas en service international : un programme

La direction de Madrid vous a couvert cette pause internationale, car l’équipe couvrira tous les joueurs du Real Madrid en service international.

Les joueurs complets sous notre portée pour les deux prochaines semaines comprennent :

Brésil: Casemiro, Vinicius Jr, Eder Militao

France U-21: Eduardo Camavinga

Croatie: Luka Modric

La France: Karim Benzema

L’Autriche: David Alaba

La Belgique: Eden Hazard, Thibaut Courtois

Uruguay: Fede Valverde

Serbie: Luka Jovic

La première liste de matchs débutera le jeudi 7 octobre, où il y aura beaucoup d’action, impliquant sept Madridistas :

Venezuela vs Brésil

Belgique vs France

Uruguay vs Colombie

Voici la liste complète des jeux auxquels les joueurs du Real Madrid seront impliqués, selon le site officiel du Real Madrid :

France-Belgique (jeudi 7 octobre, 20h45)

Benzema, Courtois et Risquer s’affronteront pour que la France affronte la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. Le match se jouera jeudi au stade Allianz de Turin. Le vainqueur affrontera le vainqueur Italie-Espagne en finale le dimanche 10 octobre, le perdant disputera les barrages pour la troisième et la quatrième place le même jour.

Chypre-Croatie (vendredi 8 octobre, 20h45)

Croatie-Slovaquie (lundi 11 octobre 20h45)

Louka Modrić devrait figurer pour la Croatie dans deux éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’équipe nationale croate affrontera d’abord Chypre à l’AEK Arena avant d’accueillir la Slovaquie au stade Gradski d’Osijek.

Îles Féroé-Autriche (samedi 9 octobre 20h45)

Danemark-Autriche (mardi 12 octobre, 20h45)

David Alaba sera en action lors des éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar. L’Autrichien donnera le coup d’envoi contre les îles Féroé au stade Tórsvøllur avant de se rendre au Parken Stadion de Copenhague pour affronter le Danemark.

Luxembourg-Serbie (samedi 9 octobre 20h45)

Serbie-Azerbaïdjan (mardi 12 octobre, 20h45)

Jović a été appelé par la Serbie pour deux éliminatoires de la Coupe du monde avec son premier match à l’extérieur contre le Luxembourg. Après cela, l’attaquant du Real Madrid affrontera l’Azerbaïdjan au stade Rajko Mitić de Belgrade.

Venezuela-Brésil (vendredi 8 octobre, 1h30)

Colombie-Brésil (dimanche 10 octobre, 23h)

Brésil-Uruguay (vendredi 15 octobre, 02h30)

Casemiro, Vini Jr. et Militão ont été appelés par le Brésil pour trois éliminatoires de la Coupe du monde. Les Brésiliens commenceront par un voyage au Venezuela et, deux jours plus tard, en Colombie. Dans leur dernier match, ils accueilleront Valverde Uruguay à l’Arena Amazônia de Manaus.

Uruguay-Colombie (vendredi 8 octobre, 1h du matin)

Argentine-Uruguay (lundi 11 octobre, 1h30)

Brésil-Uruguay (vendredi 15 octobre, 02h30)

Valverde sera également en action lors de cette trêve internationale des éliminatoires de la Coupe du monde. Les Uruguayens affrontent la Colombie au Gran Parque Central lors de leur premier match. Les deux derniers matchs sont à l’extérieur contre l’Argentine et le Brésil, où il affrontera Casemiro, Vini Jr. et Militão.

France moins de 21 ans-Ukraine (vendredi 8 octobre, 18h30)

Serbie-France moins de 21 ans (mardi 12 octobre, 18h30)

Camavinga a été appelé à représenter la France des moins de 21 ans pour deux matches des éliminatoires du Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA 2023. Ils affronteront d’abord l’Ukraine au stade Francis-Le Blé avant de se rendre au stade Partizan de Belgrade pour affronter la Serbie.