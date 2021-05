Madrona Venture Labs lève 8 millions de dollars et dévoile son plan pour transformer ses investisseurs en cofondateurs de spin-out

L’équipe Madrona Venture Labs, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de la gauche: Flora Ku, Keith Rosema, Maria Hess, Henry Huang, Mike Fridgen, Jay Bartot, Jason Flateboe. (Photo de Madrona Venture Labs)

Les nouvelles: Madrona Venture Labs, le studio de démarrage associé à Madrona Venture Group, a levé 8 millions de dollars pour son quatrième fonds. Le studio basé à Seattle a également dévoilé un nouveau modèle qui transforme ses investisseurs – des vétérans de la technologie tels que l’ancien PDG du groupe Zillow, Spencer Rascoff; Julie Larson-Green, ancienne directrice de Qualtrics; l’ancienne PDG d’Axiom, Elena Donio; etc. – en co-fondateurs, membres du conseil d’administration et conseillers de ses spinouts de démarrage.

Contexte MVL: Fondé par Madrona en 2014, le studio utilise les liquidités de ses fonds pour incuber des idées et recruter une équipe de direction pour finalement gérer l’entreprise. L’idée est d’accélérer le processus de démarrage précoce des entrepreneurs.

MVL a créé plus d’une douzaine d’entreprises, dont certaines ont ensuite été acquises par Nordstrom, Uber et Mailchimp. Au cours des 18 derniers mois, il a créé Zeitworks, Simplata et Stratify.

De nombreux autres studios de démarrage ont été lancés ces dernières années avec différents modèles, notamment Pioneer Square Labs, Kernel Labs et Pienza.

Quoi de neuf? MVL souhaite attirer plus de talents dans son studio en offrant la possibilité de travailler côte à côte avec les investisseurs de ses fonds. La stratégie est née après l’expérience du studio avec Strike Graph et Stratify.

Mike Fridgen, directeur général de MVL. (Photo MVL)

Hope Cochran, ancien directeur financier de King Digital et actuel directeur général de Madrona, a aidé Strike Graph à démarrer et à décrocher un tour de table de 3,9 millions de dollars de Madrona Venture Group. Steve Singh, ancien PDG de Concur et directeur général de Madrona, a utilisé sa propre expérience personnelle des processus de financement d’entreprise pour aider à proposer l’idée de Stratify. Madrona a également mené un tour de table pour Stratify; L’ancien collègue Docker de Singh, Brian Camposano, est le PDG de la startup.

«Quand vous pensez à ce que nous avons fait là-bas avec Steve, qui était impliqué dans la validation, le recrutement des cofondateurs et le financement, pensez à le faire à grande échelle dans toutes nos entreprises», a déclaré Mike Fridgen, directeur général de MVL. «C’est ce qui est vraiment spécial.»

Trop d’équité? Une critique des studios en démarrage est qu’ils prennent une trop grande part de capital au départ. Cela peut dissuader certains entrepreneurs qui souhaitent conserver leurs actions.

Dans certains cas, les investisseurs qui s’associent à des spinouts de MVL auront une participation au capital, ce qui pourrait diluer davantage la part du gâteau d’un fondateur. Mais Fridgen a déclaré que le studio «ne change pas vraiment les conditions économiques avec le fondateur». Il a refusé de fournir des détails sur le montant des capitaux propres pris par le studio.

«Au cours des cinq dernières années, nous avons été obsédés par l’augmentation de la valeur des fondateurs et par le fait de rendre le modèle MVL plus avantageux que le modèle d’amorçage en ce qui concerne les fonds propres des fondateurs», a-t-il déclaré.

Fridgen a détaillé «les principales améliorations apportées à notre proposition de valeur pour le fondateur» dans un article de blog. Ils incluent un «processus de validation»; «Propriété du fondateur»; – MVL a augmenté les parts de capital des fondateurs au fil du temps – et «l’accès au financement». MVL utilise sa relation étroite avec Madrona comme argument de vente – il dit qu’il peut aider à réduire le temps nécessaire pour lever un tour de semences.

Investisseurs: Madrona est le principal investisseur de MVL. Parmi les autres participants au quatrième fonds figurent des cadres technologiques expérimentés tels qu’Elie Seidman, ancien PDG de Tinder; Court Lorenzini, co-fondateur de DocuSign; Elissa Fink, ancienne CMO Tableau; Erik Blachford, ancien PDG d’Expedia; Mike McSherry, PDG de Xealth; Jon Gelsey, ancien PDG d’Auth0; Chad Cohen, directeur financier de la biotechnologie adaptative; et Ralph Pascualy, ancien PDG du groupe médical suédois.

Et après? Le studio prévoit de créer 6 à 8 entreprises avec le nouveau fonds. Il se concentre sur le nord-ouest du Pacifique, mais est ouvert à travailler avec des entreprises et des fondateurs basés n’importe où. Ses thèmes d’investissement sont les applications basées sur l’IA; automatisation; et l’avenir du travail. MVL a levé 28 millions de dollars à ce jour.