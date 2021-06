Mads Mikkelsen aborde la décision “controversée” de jouer le rôle de Fantastic Beasts 3 après le départ de Johnny Depp

Le prochain film de Fantastic Beasts a traité plus que sa part de hauts et de bas, et la plupart d’entre eux n’ont rien à voir avec la pandémie, bien que cela ait certainement eu un impact aussi. Le changement beaucoup plus important est survenu lorsqu’il a été annoncé que Johnny Depp avait été invité à quitter son rôle de méchant de la franchise, Grindelwald, ce qui a été suivi peu de temps après par l’annonce que Mads Mikkelsen occupait une partie. La décision de remplacer Depp était certainement un sujet de discussion, et Mikkelsen est maintenant au milieu de tout cela en raison de son rôle, et l’acteur a maintenant partagé son point de vue sur le rôle “controversé”.