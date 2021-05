Il serait insensé de penser que quelqu’un peut faire Johnny Depp aussi bien que Johnny Depp, et vous pouvez très bien voir une partie de la personnalité et des manières de l’acteur dans chaque rôle qu’il assume. Non, Mads Mikkelsen est un homme intelligent et il n’essaie pas de recréer exactement ce que Depp a fait dans les précédents films Fantastic Beast. Il sait qu’en tant qu’acteurs, ils ont tous deux des styles différents et apportent des choses différentes à la table du monde sorcier.