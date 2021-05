Mads Mikkelsen d’Indiana Jones 5 répond enfin après avoir été jeté dans la suite de Harrison Ford

De nos jours, les grandes franchises apprécient de garder autant de détails clés de l’intrigue cachés le plus longtemps possible, même en gardant les choses secrètes pour les talents impliqués (il suffit de demander aux personnes qui travaillent pour Marvel). Le fait que Mads Mikkelsen ait pu lire le script à l’avance est donc remarquable, et maintenant l’acteur peut contribuer à une franchise qu’il a aimé grandir. Et hé, revoir Raiders of the Lost Ark est un moyen solide d’entrer dans l’état d’esprit d’Indiana Jones 5, bien que j’espère qu’il parcoure toute la distance et revisite également Temple of Doom, Last Crusade et Kingdom of the Crystal Skull.