Mads Mikkelsen est de retour et il est fou ⋆ .

Le Times s’est engagé à revoir les sorties de films en salles pendant la pandémie COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les responsables locaux de la santé.

Ayant précédemment livré des interprétations sombres et satiriques du cannibalisme («The Green Butchers» en 2003) et de la mutation génétique humaine («Men & Chicken» de 2016) sur lesquelles accrocher ses thèmes récurrents de liaison masculine et de dysfonctionnement familial extrême, le cinéaste danois Anders Thomas Jensen et son Le leader préféré Mads Mikkelsen revient avec le générique trompeur «Riders of Justice».

Mikkelsen, qui joue également dans “Another Round”, le récent lauréat d’un Oscar du meilleur long métrage international, incarne le stoïque Markus, un soldat de carrière récemment déployé qui rentre brusquement d’Estonie pour éliminer le gang de motards présumé responsable d’un acte de sabotage qui a entraîné la mort de sa femme.

Un homme avec une mèche courte et une fille adolescente en détresse (Andrea Heick Gadeberg), Markus travaille à travers son chagrin avec des explosions explosives et l’assistance logistique d’un statisticien probabiliste (Nikolaj Lie Kaas), d’un hacker (Lars Brygmann) et d’un expert en reconnaissance faciale ( Nicolas Bro), qui se révèlent collectivement être un désordre monumental de névroses.

«Riders» aurait pu initialement ressembler et sonner comme un thriller de vengeance standard, mais le film marquait juste le temps de manière taquine avant de se lancer à fond sur Jensen, dont il n’y a jamais de retour en arrière.

Le résultat, mêlant habilement la violence exagérée et les sessions de gestion de crise de guérison, lie finalement toute l’audace et la douceur tendre avec un arc de Noël festif, soutenu par une interprétation improvisée de «Little Drummer Boy». “

Deux décennies plus tard, Jensen, Mikkelsen et leur jeu, les collaborateurs fréquents sont le cadeau irrévérencieux et irrévérencieux qui continue de donner.

‘Cavaliers de la justice’

En danois avec sous-titres anglais

Non classé

Temps d’exécution: 1 heure, 44 minutes

En jouant: Commence le 14 mai, The Landmark, Los Angeles; Laemmle Playhouse 7, Pasadena; disponible le 21 mai en VOD

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));