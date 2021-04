Mads Mikkelsen et 7 autres acteurs qui jouent presque toujours le méchant

Edward Norton

Ensuite, il y a Edward Norton, qui nous a trompés une fois avec le coup de poing de son personnage dans The Italian Job et y est allé en jouant un néo-nazi dans American History X. Entre quelques rôles smarmy au fil des ans, il a changé les choses en jouant Bruce Banner, alias The Hulk, avant d’être remplacé par l’acteur sympa Mark Ruffalo. Norton a la capacité de jouer le méchant sournois ou le méchant sans prétention, et lui donne des accessoires pour jouer à ses forces au fil des ans. Mais parfois, quand il va pour des rôles sérieux, je le remets en question pendant un moment. Il nous laisse deviner.