Mads Mikkelsen ferme son compte Instagram après les attaques d’animaux fantastiques

Après la polémique, le Danois a fermé son compte Instagram @theofficialmads. Jusqu’à présent, l’acteur n’a pas expliqué la raison pour laquelle il a décidé d’annuler son profil, cependant, les médias l’attribuent aux plaintes et insultes qu’il a reçues ces dernières semaines.

La vérité est que l’acteur primé d’histoires comme Another Round et Doctor Strange a été la cible d’attaques et de messages haineux depuis qu’il a été annoncé que Johnny Depp Il ne continuerait pas dans l’univers des Animaux Fantastiques en raison de ses problèmes juridiques avec son ex-femme, Ambre entendu, qui l’accusait de mauvais traitements.

En fin de compte, Grindelwald est un sorcier puissant, capable de changer d’apparence, donc, dans le monde magique, il ne serait pas étrange qu’il ait maintenant un visage, des cheveux et même une taille différents. Maintenant ouais Mads Mikkelsen Il se serait teint les cheveux en blond et aurait mis des lunettes de pupille, chacune d’une couleur différente, ils l’auraient sûrement attaqué aussi, mais pour avoir copié son prédécesseur.